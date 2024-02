Quem é Marta Suplicy, que retorna ao PT e vai ser vice de Boulos

Marta, senadora

Rompida com o PT, se filiou ao MDB, sigla pela qual permaneceu como senadora até 2018. No período, chegou a disputar a Prefeitura de São Paulo mais uma vez, em 2016. No Senado, votou a favor do pedido de impeachment contra Dilma. Um dos coautores do pedido foi Hélio Bicudo, vice de Marta na Prefeitura paulistana.