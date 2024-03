Filipe Garcia Martins

Filipe Garcia Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência, que, segundo as investigações, entregou nas mãos de Bolsonaro uma minuta de golpe de Estado, ficou em silêncio na maior parte do depoimento. Ele respondeu apenas que não saiu do País no final do governo do ex-presidente. Essa acusação motivou a sua prisão preventiva no mês passado.