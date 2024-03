Quem são os delatores da Lava Jato e o que confessaram; veja vídeos

Palocci revela ‘pacto de sangue’

Homem de confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Antônio Palocci fechou delação com a Polícia Federal em Curitiba, após as negociações com o Ministério Público Federal fracassarem. Palocci incriminou o petista ao relatar a existência de um suposto “pacto de sangue” entre Lula e o empresário Emílio Odebrecht para repassar R$ 300 milhões ao PT.