Quem são os deputados que mais gastaram com autopromoção em 2023

Dra. Alessandra Haber (MDB-PA): R$ 445,8 mil

A deputada dra. Alessandra Haber (MDB-PA) foi a parlamentar que mais gastou verba parlamentar para divulgar seu mandato. Foram R$ 445,8 mil, o que representa 90% de todos os seus gastos até novembro. Ela está no primeiro mandato e apresentou 15 projetos de lei. Entre eles, os que criam a Rota Turística dos Saberes Amazônicos, no Estado do Pará e a Rota Turística da Região do Salgado, no Estado do Pará. Nenhum foi aprovado.