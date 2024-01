Radical, ‘fantasma’ e sem apoio: veja como os pré-candidatos ajustam discurso em SP

Ricardo Salles (PL) se defende de ‘boiada’ e denúncia do MPF

O deputado tenta viabilizar candidatura no PL e conta com a simpatia de Jair Bolsonaro. Em uma eventual campanha, enfrentará críticas pela famosa reunião em que defendeu “passar a boiada” na regulação ambiental durante a pandemia de covid-19 e a denúncia de que teria facilitado uma exportação ilegal de madeira. Salles diz que o processo “não tem nada” e que é vítima de perseguição política. “O meu esforço sempre foi de conciliação do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental.”