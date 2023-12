Palácios presidenciais

As compras de Lula e Janja para os Palácios

O governo gastou em 2023 R$ 26,8 milhões com reformas e compra de móveis para o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, a Granja do Torto e o Palácio do Jaburu. É o maior valor dos últimos anos. A seguir, veja alguma das compras