Veja os 5 principais projetos aprovados por Tarcísio em 2023

Foto: Elaine Alves / Governo do Estado de SP

Trem São Paulo-Campinas

O governador obteve autorização para um empréstimo de R$ 6,5 bilhões junto ao BNDES com o objetivo de financiar parte da construção da linha entre as duas cidades. O leilão acontecerá em fevereiro e a operação está prevista para começar entre 2029 e 2031. No total, a obra custará R$ 13,5 bilhões.