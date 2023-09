Primavera com cara de verão: onda de calor atinge SP

Previsão na capital

Neste sábado, 23, a máxima prevista é de 34°C. Os porcentuais de umidade do ar ficam por volta dos 28%. No fim da tarde, chega uma brisa marítima, mas nada de chuva. No domingo, a temperatura pode atingir os 36°C no período da tarde, e umidade do ar cai (fica em 23%). A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura