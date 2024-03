Azeite está caro? Veja outras opções de óleos para o dia a dia

Precisa de equilíbrio

Vale frisar ainda que as gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas são ligadas à redução do chamado colesterol ruim (LDL). Mas se indica o balanço entre as duas versões – é que o abuso de certas gorduras poli-insaturadas, como ômega-6, pode ser deletério. Agora, confira as opções.