Príncipe Harry visitará programa da Cracolândia de SP

De acordo com a embaixada britânica, Harry demonstrou interesse em saber como uma cidade grande como São Paulo, maior ainda do que Londres, está lidando com um problema tão grave como o vício em drogas. Foi o próprio príncipe que pediu para conhecer o local. Na visita, cujo horário está sendo mantido em segredo por questões de segurança, Harry deve visitar a sede do programa, onde viciados em crack recebem orientações, e conversar com os frequentadores.

A intenção da segunda vinda ao Brasil do príncipe britânico, segundo a embaixada, é ajudar a estreitar os laços entre os dois países. No entanto, apesar da visita começar nesta segunda-feira, 23, por Brasília, não está previsto nenhum encontro de Harry com autoridades brasileiras, à exceção do prefeito de São Paulo. O Itamaraty considera a viagem do príncipe uma visita privada.

Hoje pela manhã, Harry visita o Centro Internacional de Neurorreabilitação Sarah, onde vai conhecer a tecnologia de reabilitação de crianças desenvolvida pelo centro, outros tecnologias de tratamento através do esporte e também fazer um treino de canoagem com uma das pacientes no Lago Paranoá. A área de reabilitação, especialmente de feridos de guerra, costuma interessar Harry, que já visitou outros centros semelhantes, especialmente nos Estados Unidos.

Em Brasília, o príncipe, que adora futebol e torce para o Arsenal, vai assistir o jogo entre Brasil e Camarões, mas seus assessores evitaram dizer qual a preferência de Harry, já que Camarões faz parte da Commonwealth britânica. No dia seguinte, segue para Belo Horizonte, onde vai visitar o centro de treinamento do Minas Tênis Clube, onde a delegação britânica para a Olimpíada de 2016 irá treinar. Depois, assiste o jogo entre a eliminada Inglaterra e a Costa Rica no Mineirão - apesar do sério risco de ver sua seleção perder mais uma vez.

Harry passará a quarta-feira em São Paulo. Além da visita à Cracolândia, irá conhecer um projeto de proteção da Mata Atlântica, um programa com crianças carentes e participa do baile de aniversário de sua avó, a rainha Elizabeth, uma festa para 400 convidados no Consulado Britânico. Do Brasil, o príncipe seguirá para Santiago do Chile, segunda e última parte dessa viagem pela América do Sul. Viajará da mesma forma que chegou ao Brasil, em um voo comercial da TAM. Dentro do Brasil, Harry usará um jatinho fretado.