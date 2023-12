Cannes Lions: 7 ONGs foram beneficiadas por doações das taxas do Sustainable Development Goals Lions

- A Sociedade Franco-Brasileira de Oncologia, projeto que começou na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, é uma das entidades a receber os recursos

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions no Brasil, compartilha que as taxas de inscrição nos Sustainable Development Goals (SDG) Lions 2023, totalizando €267.065, foram doadas a sete instituições de caridade vencedoras do Lion, incluindo uma doação feita em memória de Dan Wieden para a Caldera Arts, a organização de artes e meio ambiente fundada por sua família.

Lançados em 2018, em parceria com as Nações Unidas, os SDG Lions celebram trabalhos criativos que apoiam ativamente o avanço dos Objetivos. Cada organização sem fins lucrativos vencedora do Lion apoia ativamente essas ambições, e as doações feitas por meio das inscrições nos prêmios ajudam a apoiar projetos vitais em todo o mundo, como parte do compromisso contínuo do Festival com a promoção da ação em sustentabilidade.

Desde 2015, Cannes Lions doou mais de €2 milhões por meio dos SDG Lions e dos prêmios Glass: The Lion for Change combinados.

Simon Cook, CEO da LIONS, afirmou: “A amplitude dessas organizações sem fins lucrativos vencedoras do Lion, que abrangem duas instituições de caridade de ação climática, além daquelas que abordam Redução de Desigualdades, Fome, Boa Saúde e Bem-Estar, e Paz, Justiça e Instituições Sólidas, demonstra o poder da criatividade para impulsionar ação vital em direção ao alcance dos Objetivos Globais. Esperamos que as doações façam uma diferença tangível e duradoura. Também estamos felizes em poder reconhecer o trabalho de Dan Weiden com jovens por meio da Caldera Arts com uma doação especial feita em sua memória.”

As seis organizações que receberam cada uma uma doação de €43.175,51, além de uma doação de €8.011,95 feita em memória de Dan Weiden para uma sétima organização são:

Caldera Arts, fundada por Dan Wieden e sua família como um programa de imersão em artes e meio ambiente para reunir jovens com oportunidades limitadas a profissionais criativos talentosos para fazer arte em relação à natureza. Kimberly Howard Wade, Diretora Executiva da Caldera Arts, disse: “A Caldera tem a honra de ser a beneficiária de tal apoio internacional em memória de nosso fundador, Dan Wieden. Dan dedicou sua energia criativa - e seu coração - para construir a Caldera. Acreditamos, como Dan acreditava, que quando os jovens têm acesso ao poder explosivo da criatividade, eles podem mudar seu mundo e até mesmo o mundo em geral.”

Unseen UK, vencedora do Bronze Lion por “Ukraine Welcome Text” da BBD Perfect Storm, London, tem como objetivo transformar a resposta da sociedade à escravidão moderna, fornecendo abrigos seguros e apoio a sobreviventes, além de administrar a Linha Direta de Escravidão Moderna no Reino Unido. Andrew Wallis OBE, CEO da Unseen UK, disse: “A Unseen tem a satisfação de receber este prêmio. Os fundos nos ajudarão a aprimorar nosso apoio aos sobreviventes da escravidão moderna, garantindo que a linha direta esteja sempre aberta para as milhares de pessoas envolvidas na exploração.”

O Projeto Ron Finley, sediado no sul-central de Los Angeles, que oferece acesso a opções de alimentos saudáveis em áreas onde o acesso é extremamente limitado ou inexistente. Recebeu um Bronze SDG Lion por “The People’s Treasury” da BBDO Los Angeles. Ron Finley, Fundador do Projeto Ron Finley, comentou: “É uma honra inimaginável receber um Lion. Este prêmio será a declaração global do Projeto Ron Finley para incentivar todos a participarem na cura deste incrível, maravilhoso e mágico planeta que temos o privilégio de habitar. Sua generosidade nos permitirá continuar mostrando aos outros o valor de uma semente e de si mesmos.”

A Fundação Solar Impulse, que aborda desafios de sustentabilidade enquanto possibilita o crescimento econômico. Bertrand Piccard e a Fundação identificaram mais de 1000 soluções limpas e lucrativas, também ganhando um Gold SDG Lion por “Solar Impulse - Prêt à Voter” da Publicis Conseil, Paris. Bertrand Piccard, Presidente da Fundação Solar Impulse, disse: “O sucesso da transição ecológica depende menos hoje do desenvolvimento de novas tecnologias do que de um ambiente favorável à adoção de soluções existentes. Nesse sentido, o impacto deste prêmio não pode ser exagerado. É um reconhecimento da necessidade urgente de modernizar nossos quadros legislativos e regulatórios para impulsionar tecnologias ambientalmente sustentáveis para o mercado.”

A SFBO (Sociedade Franco-Brasileira de Oncologia), associação franco-brasileira de pesquisadores em câncer representando todas as especialidades, incluindo cirurgia oncológica, oncologia clínica, radioterapia e medicina nuclear, e vencedora do Gold SDG Lion por “Dogs Without Borders” da VMLY&R, Nova York. Carla Ismael, Presidente da SFBO, comentou: “Tornar o mundo um lugar mais democrático inclui o direito ao acesso à saúde, e a SFBO tem essa missão. Da mesma forma, ajudaremos cães vulneráveis e eles salvarão inúmeras vidas humanas. O projeto começou na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. A doação possibilitará a expansão do projeto.”

Um novo projeto de mídia, Ukrainian Witness, que recebeu um Bronze SDG Lion por “WikiTruth” da Publicis Groupe Benelux, Amsterdã, e que tem como objetivo contar, capturar e memorizar histórias reais da perspectiva dos ucranianos para mostrar ao mundo a realidade da guerra. Olga Buzunova, chefe do Ukrainian Witness, disse: “Somos gratos ao Cannes Lions pela doação. A vitória será usada para continuar financiando a organização à medida que cresce, ao mesmo tempo em que investimos em novas formas de conteúdo, como fazer um documentário sobre a guerra russo-ucraniana.”

O Governo de Tuvalu, que ganhou um Silver SDG Lion por “The First Digital Nation” da The Monkeys, Part Of Accenture Song, Sydney. Tuvalu, no Pacífico Sul, é uma nação insular independente dentro da Commonwealth britânica. Suas nove ilhas compõem pequenos atóis e ilhas de recifes pouco povoados, que estão ameaçados pelas mudanças climáticas. Hon Simon Kofe (MP), do Governo de Tuvalu, disse: “Em nome do Governo e do grande povo de Tuvalu, permita-me expressar nossa profunda apreciação pela doação do Cannes Lions ao Governo de Tuvalu. Como uma nação progressista, somos resilientes e entusiasmados com a oportunidade de Tuvalu existir no metaverso - mas não a ponto de perdermos nossas terras. Tuvalu será o primeiro país do mundo a existir exclusivamente no metaverso - mas se o aquecimento global continuar sem controle, não será o último.”

