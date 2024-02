Estadão anuncia lista de jurados do Young Lions Brazil 2024

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions no Brasil e organizador do Young Lions no país, compartilha a lista de jurados que ficarão responsáveis por avaliar as categorias de Marketer e Digital este ano. Ao todo, 57 executivos integram o quadro de júri, que conta com uma diversidade de especialistas dentro da indústria da comunicação.

Com 24 nomes selecionados para Marketer e outros 33 para Digital, o concurso recebe avaliadores de peso e com uma extensa bagagem em Criação, RP, Planejamento, Atendimento, Audiovisual e até mesmo em D&I – Diversidade e inclusão.

Segundo Paulo Pessoa, Diretor Executivo Comercial do Estadão, o processo de escolha desses profissionais leva em consideração, a cada ano, propor um júri diverso – tanto em especialidades quanto em outros aspectos. “Valorizamos as diferentes culturas e perspectivas na hora de definir os jurados do Young Lions. Hoje é a competição jovem, dentro do universo de comunicação, mais relevante que temos. Nosso objetivo é executar algo criterioso, com o olhar integrado, mas que represente essa mesma diversidade que esperamos dos inscritos”, comenta.

O Young Lions Brazil 2024, patrocinado este ano pelos anunciantes Itaú e PepsiCo, teve 154 campanhas inscritas, sendo 29 em Marketer e 125 em Digital, revelará os vencedores na segunda-feira, 11, de março.

Confira quem são os nomes que compõe o júri da competição:

Digital:

Amanda Losi, da MediaMonks;

Angerson Vieira, da Africa Creative;

Camilla Lopes, da Gut;

Carolina Weber, da Publicis;

Cecilia Dias, da PepsiCo;

Dani Ribeiro da W\McCann;

Felipe Silva, da Gana;

Fernando Duarte, da AlmapBBDO;

Flavio Waiteman, da Tech and Soul;

Fred Siqueira, da Ampfy;

Gabriela Hunnicutt, da Bold;

George ‘Benson’ Acohamo, da BSN Creatives,

Gláucia Montanha, da Artplan e Convert;

Heitor Caetano Gomes, da DPZ;

Igor Araujo Liberato, freelancer

James Feeler, da Jamute;

Joana Mendes, do Studio X/WPP;

Juliana Uchoa, freelancer

Kelly Castilho, da Confeitaria Filmes;

Konrad Dantas, da Kondzilla;

Laura Esteves, da DM9;

Lucas Carasek, da Greenz;

Marilu Rodrigues, da Lew,Lara\TBWA;

Marina Erthal, da Talent;

Nayara Lima, da Soko;

Patrícia Moura, da Pride Content;

Raphaella Martins, da Meta;

Ricardo John, da FCB;

Samantha Almeida, da Globo;

Sophie Schonburg;

Tathiane Almeida, da Magma;

Tiago Trindade, da Digital Favela;

Will Bone, da Pingado Áudio.

Marketer:

André Gramorelli, da Globo;

Benjamin Yung Jr, da DPZ;

Caio Del Manto, da Euphoria Creative;

Carol Garcia, do Itaú

Daniel Otoni, da ZMES;

Daniela Graicar, da PROS;

Deh Bastos, da MAP Brasil;

Dilma Campos, da Nossa Praia;

Fabiana Schaeffer, da Netza;

Gabriela Rodrigues, da SOKO;

Gisele Bambace, da Gut;

Heloísa Santana, da AMPRO;

Ian Black, da New Vegas;

Ícaro Dória, da DM9;

João Caetano Brasil, do Clube de Criação;

João Gabriel Fernandes, da AlmapBBDO;

Juliana Rocha, da LLYC;

Kevin David, da Kele Ag. & Mooc;

Laura Chiavone, da Meta;

Lucas Patricio, da GMD;

Lui Lima, da Talent;

Mariana Teixeira, da FCB;

Paula Lagrotta, da Artplan;

Sofia Raucci, da Galeria;