Estadão anuncia o lançamento do Warc Rankings 2024 – Creative 100

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions, comunica o lançamento do Warc Rankings 2024 – Creative 100. A WARC, empresa do mesmo grupo do Festival Internacional de Criatividade, ficará responsável por anualmente listar os principais e mais relevantes pódios do mercado criativo global.

Este material, produzido por uma extensa equipe de especialistas no assunto, revela a referência global e apresenta tanto campanha, quanto empresas, mais premiadas do mundo.

Os rankings WARC são compilados combinando os resultados das mais importantes premiações globais e regionais, conforme determinado pela indústria. A proposta desse material é servir de guia independente para marketing e excelência criativa.

Abaixo estão alguns dos classificados na primeira posição do Ranking geral 2024:

Campanha nº 1: ‘Morning After Island’ de Ogilvy Tegucigalpa (Honduras), para o Grupo Estratégico PAE

Agência nº 1: BETC Paris

Rede nº 1: Ogilvy

Holding nº 1: WPP

Marca nº 1: Burger King

Anunciante nº 1: Anheuser-Busch InBev

País nº 1: EUA. O Brasil está em 5º lugar, atrás de EUA, França, Reino Unido e Canadá.

Conheça os rankings completos em https://www.warc.com/creative/rankings/creative-100

Informações em Português: clelia.salgado@estadao.com