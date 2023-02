Estão abertas as inscrições para o See It Be It 2023!

Foto: Estadão

Foto: Estadão

Brasil, janeiro de 2023 - O Estadão, representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil, anuncia que até 13 de fevereiro de 2023, mulheres, pessoas não binárias e trans já podem se inscrever para concorrer a uma das 16 vagas do programa de talentos "See It Be It".

As pessoas selecionadas para o programa receberão um passe de acesso total ao Festival, passagem aérea, hospedagem e a participação em um programa exclusivo de eventos e workshops de orientação, com alguns dos líderes mais respeitados da indústria.

Fundado em 2014 pelo Cannes Lions International Festival of Creativity, o programa tem como missão alcançar a representação igualitária de gênero em cargos de diretoria executiva e líderes em toda a indústria global.

Leia mais sobre o See It Be It e se inscreva em https://lnkd.in/d9SNjJA3

Para mais informações em português: clelia.salgado@estadão.com