LIONS anuncia a abertura das submissões de trabalhos para o Cannes Lions 2023

A organização divulgou quatro datas para as inscrições com prazo final em 13 de abril, e valores que podem chegar até EUR2,600

Brasil, janeiro de 2023 - O Estadão, representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil, divulga o início das inscrições para trabalhos no Cannes Lions Festival 2023.

Comemorando os 70 anos de referência da criatividade mundial e com a temática do festival envolvendo Sustentabilidade; Impacto, Eficácia e Diversidade; além de Equidade & Inclusão; a organização mostrou-se engajada com esses pilares e pediu que as marcas mostrem o impacto criativo do projeto, além do 'por trás das câmeras', ou seja, composição da equipe envolvida e a agenda DE&I daquela agência - com exceção das categorias Digital Craft, Film Craft e Industry Craft.

Como no ano passado, os valores das inscrições foram divididos de acordo com cada prazo estipulado pela organização: a partir de hoje, 19 de janeiro, e até 9 de março, o preço varia entre EUR630 e EUR2,180; após essa data, as inscrições possuem os valores de EUR850 a EUR2,400; o terceiro prazo começa dia 23 de março e a precificação inicia em EUR950, chegando até EUR2,500; por fim, a última chance é a partir de 6 de abril, quando o valor será de EUR1,050 a EUR2,600. Em qualquer período, a categoria de maior custo é a Titanium Lions.

A edição deste ano possui grandes novidades, como a nova categoria Entertainment Lions for Gaming - serão 30 categorias em 9 temáticas especializadas e, a partir de 2023, o Cannes Lions apoiará o esforço da indústria para reduzir o impacto do carbono no desenvolvimento, produção e exibição de trabalhos criativos até 2030. Os participantes serão incentivados a fornecer informações que descrevam suas emissões de C02 como parte do processo de produção, usando o Plano de Ação de cinco pontos da AdNet Zero como guia. Tais informações não entrararão no processo de julgamento, será apenas um índice do LIONS.

O Entry Kit e todas as regras e mais informações sobre as submissões podem ser acessadas através deste link https://www.canneslions.com/awards/awards-support/entry-kit.

