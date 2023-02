LIONS e WARC lançam projeto de curadoria para a edição de 2023

Foto: Estadão

Brasil, fevereiro de 2023 - O Estadão, representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil, divulga o Creative Impact, projeto realizado entre o LIONS e a WARC - autoridade em eficácia de marketing. Os conteúdos do projeto de curadoria serão transmitidos todos os dias, em vários palcos do evento.

O intuito desse programa é descobrir e dar dicas do que é preciso para construir um negócio por meio da criatividade em 2023. Além de mostrar que os orçamentos de marketing - no atual clima econômico, e a necessidade urgente de provar o papel da criatividade no impulsionamento e crescimento comercial sustentável.

No estudo realizado pelo LIONS State of Creativity de 2022, apenas 12% dos clientes disseram que se sentiam extremamente confiantes em convencer o CFO a investir em criatividade. No entanto, estudos constatam repetidamente que o marketing criativo é um ativo, não um passivo quando os orçamentos estão sob pressão, e um exemplo disso é que a maior qualidade criativa se traduz em menor CPM e menor custo por engajamento (Creative X, 2022) - enquanto criativos de alta qualidade não se desgastam com o tempo. (Sistema 1, 2022).

A ênfase da curadoria será tanto na parte "criativa" da equação quanto na "eficácia" - garantindo que os delegados tenham uma visão de como os dois trabalham juntos. Além das sessões de palestrantes, o projeto contará com workshops e aceleradores, garantindo que os delegados voltem equipados com ferramentas e insights que podem ser conectados diretamente em suas próprias organizações e planos de marketing.

O Creative Impact atuará como o principal fórum global para eficácia criativa. Ele contará com:

? Ideias acionáveis e exemplos de todo o setor que definem a agenda e são desafiadores;

? Provocação e inspiração de marcas que construíram negócios com base na criatividade;

? Pesquisa exclusiva sobre os impulsionadores da eficácia - e como convencer o C-suite a investir neles;

? Orientação clara sobre os desafios futuros da indústria - e como responder a eles de forma eficaz. Qualquer pessoa pode enviar sugestões a serem consideradas para o fluxo de conteúdo do projeto, bem como qualquer outra parte do Festival ou da programação de conteúdo do LIONS. Basta acessar aqui.

Os participantes do Cannes Lions 2023 poderão assistir ao fluxo de conteúdo do Creative Impact como parte de seu passe de delegado. Este ano também ocorrerá lançamento do passe Creative Brand Marketer. Exclusivamente para marcas, o passe foi criado para ajudar os profissionais de marketing a aprender como liberar a criatividade com oportunidades de aprendizado, insights e convites exclusivos para networking. Saiba mais sobre as opções de passe aqui.

Sobre o LIONS Considerado o lar da criatividade, o LIONS impulsiona o segmento de marketing da Ascential e é um destino para quem está no negócio da criatividade. Como referência definitiva de excelência criativa e com acesso incomparável a insights dos bastidores, o LIONS oferece àqueles que buscam a excelência criativa tudo o que precisam, em qualquer estágio em que estejam e onde quer que estejam. Nosso festival anual de cinco dias, Cannes Lions, é o ponto de encontro da comunidade de marketing criativo global e uma celebração do trabalho mais excelente e eficaz do mundo.

O LIONS faz parte da Ascential. A Ascential fornece informações especializadas, análises e plataformas de otimização de comércio eletrônico para as principais marcas de consumo do mundo e seus ecossistemas. Nossos negócios de classe mundial melhoram o desempenho e oferecem soluções para nossos clientes, fornecendo informações imediatamente acionáveis combinadas com pensamento visionário de longo prazo em comércio digital, design de produto e marketing. Também atendemos clientes em serviços financeiros e de varejo. Com mais de 2.000 funcionários em cinco continentes, combinamos experiência local com uma presença global para clientes em mais de 120 países. A Ascential está listada na Bolsa de Valores de Londres. www.lionscreativity.com | www.canneslions.com | www.ascential.com

Lions Membership O LIONS Membership é para todos, durante todo o ano. Junte-se à comunidade global no lar da criatividade - com acesso à educação, às especialidades, aos conselhos e às habilidades que levam a descobertas criativas - mas, o mais importante, uns aos outros. Uma comunidade unida em sua missão de impulsionar o progresso por meio da criatividade todos os dias do ano. Todos os vencedores Leões, passados e presentes, serão presenteados de forma gratuita LIONS Membership.

Para mais informações em português clelia.salgado@estadao.com