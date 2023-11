Nomeados os presidentes do júri do Prêmio WARC 2024

O WARC Awards for Effectiveness 2024, uma empresa do mesmo grupo do Cannes Lions, do qual o Estadão é o representante oficial no Brasil, nomeou os 15 presidentes de júri que guiarão os jurados para premiar as melhores campanhas de marketing de todo o mundo, que oferecem brilhantismo estratégico e impacto efetivo para impulsionar o sucesso comercial.

Os presidentes do júri conduzirão o processo de julgamento em suas respectivas regiões - Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, América Latina e América do Norte - para selecionar os vencedores de Ouro, Prata e Bronze em 12 categorias. Trabalhando juntos como um superjúri, eles concederão o tão procurado Grands Prix, o maior reconhecimento do sucesso de marketing, selecionado entre todos os Golds regionais.

John Bizzell, líder de prêmios da WARC, disse: “A formação dos jurados para o WARC Awards 2024 é um reflexo perfeito da expansão da feira - eles representam uma mistura verdadeiramente diversificada de experiência, geografia e algumas das maiores marcas globais e locais. Sua experiência, orientação e motivação para um marketing eficaz destacarão as melhores campanhas que causam impacto. Estamos muito satisfeitos por trabalhar com eles”.

Os presidentes do júri do WARC Awards 2024 são:

ÁSIA-PACÍFICO

Bhaskar Choudhuri, CMO, Lenovo, APAC

Presidente do júri de Strategic Thinking

Sindhuja Rai, CEO, Wavemaker, APAC

Presidente do júri de Channel Integration, Channel Pioneer, Partnerships & Sponsorships, Path to Purchase, Use of Data

Dean Chadwick, CMO, MYOB, Australia

Presidente do júri de Brand Purpose, Business-to-Business, Cultural Impact, Customer Experience, Instant Impact, Long-term Growth

Comentando sobre sua nomeação, Dean Chadwick, da MYOB, disse: “Em um cenário em constante mudança, esta é uma oportunidade maravilhosa de explorar como algumas das mentes mais fortes do marketing estão colocando suas habilidades à prova. Estou ansioso para ver as estratégias que essas marcas empregam para enfrentar um ambiente desafiador e como elas encontram novas maneiras de se comunicar efetivamente com seu mercado”.

EUROPA

Kevin Mercer, Director, Brand Strategy, Expedia Group, UK

Presidente do júri de Strategic Thinking

Joost Hoppe, Global Media Lead, Heineken, Global

Presidente do júri de Channel Integration, Channel Pioneer, Partnerships & Sponsorships, Path to Purchase, Use of Data

Tanja Grubner, Global Marketing Director, Essity GmbH, Global

Presidente do júri de Brand Purpose, Business-to-Business, Cultural Impact, Customer Experience, Instant Impact, Long-term Growth

Tanja Grubner, da Essity, comenta: “Nunca desperdice uma crise. Essa frase nunca foi tão verdadeira como agora, quando as campanhas de marketing que geram resultados comerciais não têm alternativas. Estarei procurando marcas que tenham respostas para os desafios atuais, que demonstrem que sua estratégia é criativa, que sua criatividade é estratégica e que seu impacto é duradouro.”

AMÉRICA LATINA

Daniel Wakswaser, CMO, Ambev, Brazil

Presidente do júri de Strategic Thinking

Sean Summers, CMO, Mercado Libre, Uruguay

Presidente do júri de Brand Purpose, Business-to-Business, Cultural Impact, Customer Experience, Instant Impact, Long-term Growth

Carolina Sandoval Villamil, Media Director, Haleon, EMEA & LATAM

Presidente do júri de Channel Integration, Channel Pioneer, Partnerships & Sponsorships, Path to Purchase, Use of Data

Carolina Sandoval Villamil, da Haleon, disse: “Esta é a oportunidade de uma vida! Estou ansiosa para ver o que as marcas estão fazendo em relação à mídia de varejo - a chamada 3ª onda digital. Além disso, o que está acontecendo em relação à mídia responsável - nossa responsabilidade no mundo da publicidade em relação à sociedade, ao planeta e à oferta de valor real aos nossos consumidores.”

Vale ressaltar que o destaque é que o brasileiro, Daniel Wakswaser, CMO da Ambev presidirá a nova categoria Strategic Thinking, que reconhece o pensamento estratégico que ajudou os clientes a resolver problemas empresariais ou sociais e forneceu uma base para futuros crescimento. Os trabalhos inscritos nesta categoria devem mostrar claramente a ligação entre a estratégia inovadora e a eficácia da atividade de marketing resultante.

“Acho que vai ser muito interessante ter mais competições latino-americanas. Às vezes os brasileiros se consideram um caso especial porque somos um dos únicos países que não falam espanhol, mas acho importante aprender com nossos colegas latinos. Há muitas semelhanças surpreendentes entre esses países do ponto de vista cultural, ou mesmo do ponto de vista socioeconômico, e espero ver o aprendizado viajar entre a América Latina e inspirar países de todo o mundo a serem melhores”, comenta Daniel.

ORIENTE-MÉDIO E ÁFRICA

Carolyne Kendi, CMO, Absa Kenya PLC, Kenya

Presidente do júri de Strategic Thinking

Gugu Mthembu, CMO, Telkom, South Africa

Presidente do júri de Brand Purpose, Business-to-Business, Cultural Impact, Customer Experience, Instant Impact, Long-term Growth

Khaled AlShehhi, Executive Director of Marketing and Communication, UAE Government Media Office, UAE

Presidente do júri de Channel Integration, Channel Pioneer, Partnerships & Sponsorships, Path to Purchase, Use of Data

Khaled AlShehhi, do Gabinete de Comunicação Social do Governo dos EAU, afirma: “Estou ansioso por destacar o talento dinâmico e diversificado do Médio Oriente e de África. Esta região está repleta de histórias não contadas e de criatividade inexplorada que podem redefinir a eficácia no nosso setor. Estou ansioso por homenagear campanhas que não só ressoam profundamente junto dos seus públicos, como também estabelecem novas referências de sucesso mensurável no nosso panorama de marketing em rápida evolução.”

AMÉRICA DO NORTE

Susan Irving, CMO, Kruger Products Inc., Canada

Presidente do júri de Strategic Thinking

Yusuf Chuku, EVP, Strategic Planning & Commercial Impact, NBCUniversal, USA

Presidente do júri de Channel Integration, Channel Pioneer, Partnerships & Sponsorships, Path to Purchase, Use of Data

Dara Treseder, CMO, Autodesk, USA

Presidente do júri de Brand Purpose, Business-to-Business, Cultural Impact, Customer Experience, Instant Impact, Long-term Growth

Dara Treseder, da Autodesk, comenta: “É uma honra presidir o Prêmio WARC este ano e ter a oportunidade de interagir com tantas marcas incríveis. Para se destacar, as marcas devem oferecer experiências simplificadas, relevantes e digitalmente robustas para todos os seus clientes. Estou animado para avaliar como as marcas estão aproveitando a inovação e a criatividade para gerar relevância e resultados comerciais de maneiras novas e inesperadas.”

Entregues em associação com a LIONS, os WARC Awards for Effectiveness são julgados de forma rigorosa e consistente, orientados pelas estruturas universais da Creative Effectiveness e da B2B Effectiveness Ladders.

Mais informações e biografias dos jurados aqui. Faça o download do pacote de inscrição aqui.

As principais datas para o WARC Awards 2024 são:

- Prazo para inscrições antecipadas: 12 de dezembro de 2023

- Prazo final: 6 de fevereiro de 2024

- Anúncios dos vencedores regionais: 20 a 25 de maio de 2024

- Anúncios dos vencedores do Global Grand Prix: Semana do Lions de Cannes 2024

Para mais informações ou dúvidas:

Clélia Salgado - clelia.salgado@estadao.com