O Lions lançou seu relatório anual ‘State of Creativity’

A análise de quase 3000 respostas globais revela tensões dentro da indústria, com a relação cliente-agência sob grande pressão e profissionais de marketing frustrados apontando o dedo para lideranças que preferem a segurança

Crescimento positivo e aumento do investimento em marketing sinalizam um novo impulso para as empresas, com 51% dos respondentes de marcas e agências afirmando que esperam um crescimento mais forte este ano

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions no Brasil, comunica que hoje foi lançado o State of Creativity, relatório anual que permite aos profissionais de marketing seniores entender rapidamente o cenário criativo com conselhos funcionais sobre como impulsionar o crescimento dos negócios usando a criatividade.

Segundo Spencer Fox, SVP, Líder de Negócios, Consultoria, LIONS: “Este é um vislumbre único do cenário criativo global, e o que estamos vendo é que, embora o sentimento seja externamente otimista, internamente a indústria está em desacordo. Há otimismo em relação ao progresso e ao investimento, mas também tensões que precisam ser trabalhadas se quisermos realizar o potencial da criatividade como impulsionadora do crescimento. Basicamente, há uma comunicação interrompida.”

Em 2023, preocupações macroeconômicas prementes sufocaram as ambições da indústria criativa e forçaram cortes de orçamento, mas em 2024, uma história muito mais positiva emerge. As empresas relatam crescimento promissor e um aumento no investimento em marketing, com 51% dos respondentes de marcas e agências afirmando que esperam um crescimento mais forte este ano. No entanto, a oportunidade de capitalizar isso com um trabalho criativo inovador pode estar em risco, com respostas revelando duas tensões crescentes que estão afastando os principais stakeholders da criatividade.

O estudo deste ano revelou que há discrepâncias gritantes na forma como as marcas experienciam a relação cliente-agência em comparação com seus parceiros de agência. Quando questionadas sobre a parceria, as marcas expressaram uma atitude mais positiva em relação a ela, enquanto os parceiros criativos pintaram um quadro drasticamente diferente. Isso sugere que as marcas estão menos conscientes da realidade de sua situação.

A liderança sênior foi o segundo alvo de críticas. Os respondentes do lado das marcas expressaram dificuldades em fazer com que os executivos abracem a criatividade. Isso foi atribuído, em parte, à ausência de pessoas criativas na sala de reuniões, com profissionais de marketing mais tradicionais e avessos ao risco ocupando lugares. Apesar da maioria das pessoas querer empurrar os limites de seu trabalho criativo, líderes conservadores as fazem sentir que não podem.

Fox continuou: “Nossos resultados mostram que as marcas que preveem um crescimento maior para 2024 são 6 vezes mais propensas a priorizar a criatividade, são 4,6 vezes mais propensas a ter um gasto de marketing maior do que em 2023 e investem mais na construção da marca. É uma evidência consistente para o caso de negócios da criatividade.”

Oferecendo uma visão abrangente das tendências e impulsionadores que moldam o negócio da criatividade, o estudo foi informado por uma pesquisa global de quase 3.000 profissionais criativos e de marketing, juntamente com conversas individuais com líderes de toda a indústria. O relatório completo do Estado da Criatividade, elaborado pela Consultoria LIONS, está disponível para download aqui.

