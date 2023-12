Talento brasileiro conquista o The Brief pela segunda vez consecutiva

Udo Nery, Diretor de Criação Associado da Havas Health & You Brasil, desempenhou um papel fundamental como membro da equipe The Groot, composta por profissionais que atuam nos Estados Unidos, Colômbia e Venezuela.

O Estadão, representante oficial de Cannes Lions no Brasil, anunciou ontem o resultado do The Brief #3, competição exclusiva para os Lions Membership, hub da comunidade criativa do Festival. Este ano, o festival estabeleceu uma parceria significativa com a New Zero World e a Global Commons Alliance, organizações não governamentais com foco em sustentabilidade. O objetivo era promover a ação climática por meio de uma inovadora estratégia de comunicação.

Adotando um formato semelhante ao bem-conhecido concurso Young Lions, o The Brief convocou profissionais de todo o mundo a empregar sua criatividade para causas benéficas, registrando um recorde de participação com 260 profissionais de 65 países, distribuídos em 52 equipes. A seleção cuidadosa das equipes levou em consideração a combinação de experiência, cargos e tipos de empresas, assegurando uma contribuição diversificada para a campanha pro bono e proporcionando uma variedade de perspectivas criativas ao projeto.

Para além de inspirar mudanças comportamentais por meio da criação de novas narrativas sobre o clima, os vencedores foram avaliados por um painel composto pelos principais especialistas do setor e foram agraciados com passes de cortesia para a edição de 2024 do Cannes Lions.

Udo Nery, ao expressar sua satisfação, compartilhou: “Ganhar o The Brief pelo segundo ano seguido foi importante para consolidar uma carreira internacional, para ampliar minha visão criativa e aprender novas formas de pensar, trabalhando com profissionais de diferentes partes do mundo e com diferentes experiências de vida.”

A ideia vencedora, denominada “Message from the Future”, utilizou inteligência artificial para criar vídeos e imagens que retratam os principais executivos da atualidade como idosos, transmitindo uma mensagem para a humanidade sobre a urgência de unir esforços no combate às mudanças climáticas. A campanha está programada para ser veiculada globalmente em 2024.