Tendo a inclusão como prioridade, LIONS traduz Relatório de Criatividade LIONS 2022

Foto: Estadão

Além do português, dois idiomas orientais foram os escolhidos/os mais pedidos pelo público para tradução do documento sobre a indústria da publicidade e marketing

Brasil, dezembro de 2022 - O Estadão, representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, anuncia que o Lions traduziu o Relatório de Criatividade LIONS para três idiomas: Chinês, Japonês e Português. Estas foram as três linguagens mais solicitadas pelo público e, sabendo que a criatividade não está em apenas um idioma, o festival decidiu dar mais esse passo tendo como direcionamento a inclusão.

O Relatório de Criatividade LIONS é a classificação definitiva para a excelência criativa em publicidade e marketing. O documento apresenta as pessoas e empresas mais criativas do mundo, juntamente com as percepções e conhecimentos sobre como elas estão usando a criatividade como uma alavanca para o crescimento e o progresso.

Você pode ver os relatórios nos respectivos idiomas nos links abaixo:

· Chinês

· Português (Brasil)

· Japonês

E o vídeo de lançamento do Lions Creativity Report 2022 pode ser acessado aqui.