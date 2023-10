The WARC Awards for Effectiveness 2024 já está aberto para inscrições

Serão cinco competições regionais, incluindo América Latina

Os vencedores regionais de ouro, rigorosamente julgados pelas estruturas globais das Escadas de Eficácia Criativa, avançam para competir globalmente pelos cobiçados Grands Prix de Eficácia Criativa e Eficácia B2B

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions no Brasil, comunica que a WARC, empresa do mesmo grupo do Cannes Lions, está abrindo nesta terça-feira, 24, as inscrições para o The WARC Awards for Effectiveness 2024.

Incorporando os legados de todos os prêmios regionais e especializados da WARC em um só lugar, o prêmio de 2024 será o maior de todos. As inscrições enviadas podem ter a chance de ganhar regional e globalmente. O objetivo é premiar o melhor uso do pensamento estratégico que ajuda os clientes a resolver negócios ou problemas da sociedade, proporcionando ao mesmo tempo uma base para o crescimento futuro.

Os participantes concorrem a um dos cinco prêmios regionais: Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio e África, América do Norte. Cada competição regional será rigorosamente julgada por um painel de executivos sênior do setor, usando as estruturas consistentes e globais do Creative Effectiveness e do B2B Ladders para conceder os prêmios Ouro, Prata e Bronze.

Os vencedores de ouro serão automaticamente encaminhados para competir em nível global, onde um super júri formado por todos os presidentes de júris regionais concederá os cobiçados Grands Prix, o maior reconhecimento pelo sucesso do marketing. Os vencedores serão anunciados durante a semana do Lions de Cannes.

O número de categorias para inscrições aumentou para 12 com a introdução de Strategic Thinking (Pensamento estratégico), que premia o melhor uso do pensamento estratégico que ajuda os clientes a solucionar problemas comerciais ou sociais e, ao mesmo tempo, fornece uma base para o crescimento futuro.

As categorias são:

Brand Purpose

Business-to-Business

Channel Integration

Channel Pioneer

Cultural Impact

Customer Experience

Instant Impact

Long-term Growth

Partnerships & Sponsorships

Path-to-Purchase

Use of Data

Strategic Thinking (new)

John Bizzell, líder de prêmios da WARC, disse: “Criamos os Prêmios WARC para ser a plataforma ideal para o setor mostrar por que o marketing é importante - queremos ver o melhor trabalho que proporcionou um sucesso comercial real e causou um impacto na cultura. O alcance global e as categorias ampliadas da nova estrutura criarão uma visão abrangente do que é a eficácia atualmente e permitirão que nossos vencedores se considerem realmente os melhores do mundo.”

A WARC é uma orgulhosa aliada da Unstereotype Alliance. Seguindo suas diretrizes, o júri procurará evidências de como a diversidade, a equidade e a inclusão (D&I) foram consideradas. Além disso, os participantes são incentivados a incluir ações de sustentabilidade de campanha em suas inscrições, à medida que o setor se une para enfrentar a crise climática.

As principais datas para o WARC 2024 são:

- Prazo para inscrições antecipadas: 12 de dezembro de 2023

- Prazo final: 6 de fevereiro de 2024

- Anúncios dos vencedores regionais: 20 a 25 de maio de 2024

- Anúncios dos vencedores do Global Grand Prix: Semana do Lions de Cannes 2024

As taxas de inscrição têm preços consistentes em todo o mundo, com uma taxa menor para os membros da WARC. Mais informações sobre o WARC Awards 2024 ou faça o download do pacote de inscrição aqui.

Para mais informações ou dúvidas:

Clélia Salgado - clelia.salgado@estadao.com