Young Lions Brazil 2024 abre as inscrições e anuncia mudanças nas categorias desta edição

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions, será mais uma vez responsável por conduzir o Young Lions Brazil, que levará quatro jovens entre 18 e 30 anos para competir em Cannes, na França, durante o Festival Internacional de Criatividade em junho. Este ano, patrocinado pelas marcas PepsiCo e Itaú, o concurso com inscrições gratuitas é um evento tradicional no mercado publicitário jovem.

Os quatro vencedores do concurso nacional serão automaticamente inscritos no Young Lions Competition, a versão global do projeto, realizado em Cannes (França) durante o Cannes Lions Festival, que este ano acontece entre os dias 17 e 21 de junho. Durante essa semana, as duplas brasileiras irão concorrer com cerca de outras 220 duplas de outros 70 países. O briefing será ministrado por uma ONG, e os competidores terão 24 horas para entregarem suas campanhas.

Com o conceito “Forever Young”, a edição deste ano tem a campanha assinada pela Ampfy e enaltece a importância dessa marca na carreira de todo criativo. “Quando olhamos pro Young Lions enxergamos o sonho de todo jovem criativo e a importância na carreira. Ser Young Lions é uma marca que não se apaga, não se esquece. Muito pelo contrário: carrega e ostenta pelo resto da vida com orgulho. Afinal, uma vez Young… Forever Young.” afirmam Ricardo Merhi e Mauro Villas-Boas, diretores de criação da Ampfy.

Além disso, em 2024 o Young Lions Competitions irá proporcionar um ambiente maior de aprendizado e networking, colocando os competidores frente a frente com as maiores lideranças criativas do mundo. Os ganhadores dessa segunda etapa receberão uma medalha e um registro de delegado para participar da edição 2025 do maior Festival Internacional de Criatividade, somado à hospedagem.

Bastidores da etapa brasileira

Com um regulamento mais simples, inclusivo e amplo, o processo todo é realizado online, gratuito e 100% anônimo para os jurados. Os patrocinadores ministram um briefing sobre um problema de comunicação, e os competidores, que tiverem se inscrito até o dia 5 de fevereiro de 2024, terão 6 dias para enviarem suas campanhas. Ambos os anunciantes terão o direito de usarem os trabalhos produzidos pelas duplas.

Paulo Pessoa, Diretor Executivo do Mercado Anunciante do Estadão, afirma que o Young Lions Brazil é uma oportunidade para todos os envolvidos, desde os organizadores e patrocinadores até os participantes. “Poder acompanhar os novos talentos do mercado publicitário e a visão que eles podem trazer é enriquecedor. O cenário atual requer ideias com excelência. Precisamos manter o padrão da publicidade brasileira”, comenta.

Fortemente reconhecido pelo mercado, o concurso já levou 454 profissionais para participar do Cannes Lions Festival e da Young Lions Competition, que reúne mais de 80 países, sendo que o Brasil tem liderado o ranking ao longo de todas as edições passadas. O Estadão ainda explica que devemos acompanhar um crescimento do Young Lions Brazil nos próximos anos, principalmente com a chegada gradual e interesse de novos patrocinadores. Ao todo, são sete opções de categorias que os anunciantes podem adotar na etapa brasileira: Digital, Marketer, Media, Print, Design, PR e Film que representam as categorias possíveis na competição internacional.

Como participar

Para participar dos Young Lions Brazil 2024, os jovens profissionais de criação que exercem a profissão em qualquer área da comunicação precisam se inscrever em duplas, ter até 30 anos de idade e passaporte válido até no mínimo dezembro de 2024. A primeira etapa consiste em fazer o cadastro no site https://estadao.dalacode.com.br/ e aguardar o envio dos briefing dos patrocinadores para os quais vão desenvolver suas campanhas.

O Young Lions Competition

O Young Lions Competition é um projeto especial desenvolvido pela organização do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, representado no Brasil pelo Estadão, que permite a participação de jovens criativos até 30 anos de idade. Em 2019, o programa abriu-se para todas as funções, plataformas e empresas que têm a criatividade como parâmetro e busca ampliar sua atuação a todos os públicos, apostando na diversidade e na qualidade. A etapa brasileira da competição se mostrou um sucesso na seleção de profissionais que é refletida na liderança brasileira do ranking global de Young Lions desde o início do programa, com 19 medalhas conquistadas, fruto do talento dos jovens profissionais brasileiros.

O Young Lions Brazil atingiu rapidamente um patamar de excelência, a ponto de se tornar uma referência de qualidade no mercado, uma vez que todos os profissionais selecionados pelo programa são líderes em suas respectivas áreas.

Dúvidas podem ser tiradas pelo email: contato@younglionsbrasil.com.br

Cronograma

Inscrições: 26 de janeiro a 5 de fevereiro de 2024

Briefing liberado: 6 de fevereiro de 2024

Submissão das peças pelas duplas que tiverem se inscrito até o dia 5 de fevereiro: 6 a 11 de fevereiro de 2024

Julgamento 1ª fase: 19 de fevereiro a 3 de março de 2024

Julgamento 2ª fase: 4 a 10 de março de 2024

Anúncio dos vencedores: 11 de março de 2024

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SRE/ME Nº 03.032183/2024