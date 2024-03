Young Lions Brazil 2024 anuncia vencedores e divulga os nomes do shortlist

O Estadão, representante oficial do Cannes Lions no Brasil, divulga os nomes das duas duplas vencedoras do concurso jovem Young Lions Brazil 2024. Na categoria Digital, patrocinada pela PepsiCo, Giovanna Marques Guisard Restivo e Lucas Bertolacini Fusco Pessoa levaram o primeiro lugar com o case ‘O Mais Reclamado’. Já em Marketer, patrocinada pelo Itaú, Iago Pedro Santos Medeiros de Moura e Julia de Castilho Albero foram os selecionados com o projeto ‘Pedala Mais Pontos’.

Ao todo, 220 duplas se inscreveram e submeteram suas ideias para a avaliação de 57 executivos referência no mercado criativo, com nomes que vão de especialistas em áudio, filme, marketing, criação, planejamento, entre outras áreas.

Os quatro vencedores do concurso nacional serão automaticamente inscritos no Young Lions Competition, a versão global do projeto, realizado em Cannes (França) durante o Cannes Lions Festival, que este ano acontece entre os dias 17 e 21 de junho. Durante essa semana, as duplas brasileiras irão concorrer com cerca de outras 220 duplas de outros 70 países. O briefing será ministrado por uma ONG, e os competidores terão 24 horas para entregarem suas campanhas.

Além disso, em 2024 o Young Lions Competitions irá proporcionar um ambiente maior de aprendizado e networking, colocando os competidores frente a frente com as maiores lideranças criativas do mundo. Os ganhadores dessa segunda etapa receberão uma medalha e um registro de delegado para participar da edição 2025 do maior Festival Internacional de Criatividade, somado à hospedagem.

Classificação e dúvidas

Quem quiser saber sua classificação deverá mandar email para contato@younglionsbrasil.com.br usando o endereço de cadastro na competição. Só haverá resposta para a dupla que inscreveu aquele determinado trabalho. Os pedidos serão respondidos assim que possível.

Confira os nomes das duplas que tiveram os trabalhos classificados como shortlist (em ordem alfabética, não em ordem de classificação)

Categoria Marketer

Bike Itaú - A Bike que te leva pro seu futuro, por Beatriz Fava Babosa e Iamê Queiroz da Silva Fonseca

GO Orange - Plano Empresarial, por Bernardo Barbosa Justi e Mateus Lima de Sousa

Se tem negócio, tem bike, por Camila Mayumi Tamay Coelho e Leila Marinho Pereira

Categoria Digital

O Mais Reclamado, por Giovanna Marques Guisard Restivo e Lucas Bertolacini Fusco Pessoa

Beat Crocante, por Ronaldo Gabriel de Lima Figueiredo dos Santos e João Victor Santos Eustachio

Chetooth Cruncy, por Hugo Jose Nery Oliveira e Luisa Querino Gabaldi

Cheetopraxia - Sessões com o paciente mais crocante do mundo, por Victor Porto Lauand Pupo e Victor Martorano Brito Bastos.

Crunchy Hits, por Thiago Garcia de Toledo e Ayrton Silva Bená

Crunchy Scenes, por André Lima de Moura e Gabriel Vieira Carcavalli

Crunchy Scroll, por Marcus Vinicius Gonçalves Souto e Yan Matos Viana

Pack da Mãozinha Cheetos Crunchy, por Bernardo Valente Freire Sande e Gabriel Iglesias Moure Rheinschmitt

Scrollcrante, por Leonardo Diniz Milhomem e Ana Paula Teixeira da Silva

Shhheetos, por Mariana Aguiar Piano e Lucas Mullher Alcorta

Shhheetos, por Alexandre Faria de Albuquerque e Artur Bueno Gomes

Shhheetos – Os incomodados que se mutem, por Lucas Weghany de Sousa Andrade e Jessica Szklarz

The Cheetle Print, por Elisa Silva Rubio e Gabriel Marra Oliveira.

Tratamento Crunchy, por Matheus Talani de Oliveira e Matheus Maier Kemerich