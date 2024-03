Young Lions Brazil 2024 divulga shortlist

Estadão divulga os títulos selecionados para a fase final do Young Lions Brazil 2024 com 14 trabalhos na categoria Digital e quatro em Marketer, patrocinadas respectivamente por PepsiCo e Itaú. A votação que nomeará as duas duplas ganhadoras deve acontecer ao longo dos dias 4 e 10 de março, sendo que o anúncio oficial dos nomes será na próxima semana, a partir do dia 11.

Conforme regulamento, continua a proibição de identificação dos autores dos trabalhos, que não poderão divulgar que são finalistas e portanto autores do trabalho. Esta proibição refere-se não apenas à autoria do trabalho, mas à própria divulgação dos trabalho classificados. A organização divulgará apenas a lista dos classificados (em órdem alfabética) e não confirmará qualquer outra lista, com notas, nomes, ou qualquer outra informação do processo. No caso dos participantes, o descumprimento desta proibição é suficiente para a desclassificação.

Os vencedores da etapa Brasil do Young Lions terão a responsabilidade de representar o país na competição global, durante o Cannes Lions, em junho. Atualmente, o Brasil é o maior campeão no ranking de países, somando 19 medalhas desde o início da fase internacional, em 1995.

Confira os títulos dos finalistas aqui, em ordem alfabética e da maneira como foram inscritos:

Shortlist de Digital

Beat Crocante

CHEETOOTH CRUNCY

CHEETOPRAXIA - SESSÕES COM O PACIENTE MAIS CROCANTE DO MUNDO

CRUNCHY HITS

Crunchy Scenes

Crunchy Scroll

O Mais Reclamado

Pack da Mãozinha Cheetos Crunchy

Scrollcrante

SHHHEETOS

Shhheetos

Shhheetos – Os incomodados que se mutem.

The Cheetle Print.

Tratamento Crunchy

Shortlist de Marketer

Bike Itaú – A Bike que te leva pro seu futuro.

GO Orange - Plano Empresarial

PedalaMaisPontos

Se tem negócio, tem bike.