Após ser notificada, Mobly pede para entrar na briga dos fundadores da Tok&Stok contra a SPX

Em seu pedido à Justiça, a Mobly pede para ter acesso aos autos tanto para defender seus interesses quanto para contribuir com a decisão a ser tomada em juízo. Também pede para participar do processo como parte interessada e esclarece os termos da venda, que incluem a recuperação extrajudicial da Tok&Stok e o fechamento da renegociação do endividamento bancário, com extensão do prazo de pagamento por dois anos. Segundo a Mobly, esses termos permitirão que a companhia tenha fôlego para conseguir as sinergias anuais de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões e reerguer a Tok&Stok.

Os Dubrule, porém, questionaram na Justiça o negócio. Isso porque teriam conseguido a aprovação de um aumento de capital de R$ 220 milhões na empresa, em reunião do conselho de administração, em 31 de julho e registrada em junta comercial. Seria uma aposta de retomada orgânica dos negócios da Tok&Stok, a ser seguida de renegociação das dívidas de R$ 445 milhões junto a bancos. A proposta, portanto, teria sido aprovada antes do negócio anunciado com a Mobly.

Na frente da sede

Segundo fontes, porém, a assembleia teria sido realizada em frente à empresa, sem a presença da direção, do presidente do conselho e sem obedecer aos ritos legais. Portanto, não poderia ser considerada válida. Para a fonte, os movimentos dos Dubrule seriam apenas protelatórios.

No negócio fechado entre Mobly e SPX, os Dubrule e outros acionistas podem fazer parte da nova empresa. A família, porém, acredita que o modelo de negócios da Mobly não se provou e a companhia é queimadora de caixa.