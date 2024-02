Quer fugir da folia no carnaval? Veja opções de viagem para relaxar

Brasil

Quer fugir da folia no carnaval? Confira a seguir opções de viagem para relaxar

Cidades no interior do Brasil oferecem várias oportunidades de conexão à natureza e de ecoturismo. Entre os destinos com maior procura para viagens no feriado de carnaval estão cidades com folia ou praia no Nordeste e também outras regiões do País.