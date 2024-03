Quem são os 10 atores mais bem pagos de Hollywood?

5º. Matt Damon

R$ 212 milhões | Damon também encabeça o Artists Equity, junto com Affleck, e um acordo com a Prime Video para exibição do projeto Air rendeu cifras milionárias. O ator também foi coadjuvante no fenômeno de bilheteria Oppenheimer, em que aceitou um cachê bem abaixo do normal em troca de uma fatia nos lucros. Deu bom!