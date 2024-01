Caio Paulista

Em negociação polêmica, o Palmeiras ‘roubou’ o lateral Caio Paulista do rival São Paulo. O jogador ganhou destaque atuando no Fluminense como atacante. Depois passou a atuar como ala, pelo lado esquerdo. No São Paulo, na temporada passada, jogou mais como lateral-esquerdo - acumulou 50 jogos, cinco gols e duas assistências.