90 segundos para o fim do mundo

Pelo segundo ano consecutivo, a Terra está se aproximando do apocalipse, afirmou em janeiro o Boletim dos Cientistas Atômicos, grupo orientado pela ciência. O famoso “Relógio do Juízo Final” (Doomsday Clock, em inglês) foi atualizado e mostra 90 segundos para a meia-noite, o mais próximo que já esteve do “fim”.