A Terra, pelo segundo ano consecutivo, está se aproximando do apocalipse, afirmou o Boletim dos Cientistas Atômicos, um grupo orientado pela ciência. O famoso “Relógio do Juízo Final” (Doomsday Clock, em inglês) do grupo foi atualizado na terça-feira, 23, e mostra 90 segundos para a meia-noite, ou seja, 90 segundos para o fim da humanidade, o mais próximo que já esteve do “fim”. A contagem, no entanto, não é literal. O relógio foi criado para representar simbolicamente a ameaça de uma possível catástrofe global.

O Boletim dos Cientistas Atômicos citou a ameaça nuclear na guerra da Rússia contra a Ucrânia, bem como a guerra em Gaza, o agravamento de desastres relacionados ao clima e o perigo da inteligência artificial generativa. “No ano passado, expressamos preocupação ampliada ao mover o relógio para 90 segundos para a meia-noite, o mais próximo que já esteve de uma catástrofe global”, disse Rachel Bronson, CEO do grupo.

Boletim dos Cientistas Atômicos anuncia a decisão mais recente sobre o ponteiro dos minutos do "Doomsday Clock" (Relógio do Apocalipse), na terça-feira, 23 de janeiro de 2024, no Centro de Transmissão do National Press Club, em Washington Foto: Jacquelyn Martin / AP

Segundo o grupo, os riscos do ano passado continuam com a mesma força a moldar o ano. Desde 1947, o grupo usa o relógio para simbolizar o potencial e até a probabilidade da sociedade em fazer algo para pôr fim à humanidade. Após o fim da Guerra Fria, o relógio chegou a estar a 17 minutos da meia-noite - a marcação mais distante do “juízo final” desde que o relógio foi criado, em 1947.