Opções da casa

A Babka des Rois aux et à L’Orange (R$ 167 /Kg) é uma massa de brioche aromatizada com fava de baunilha e raspas de laranja, recheada com creme de amêndoas e laranja confitada. Já o Brioche des Rois à Provençale (R$ 178/ Kg) é um pão com massa de brioche aromatizado delicadamente com água de flor de laranjeira. Clique abaixo para ver as outras opções