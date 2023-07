Foto: Rota do Acarajé

Acarajé

O que é acarajé?

O acarajé é um bolinho de feijão fradinho e cebola que é frito no azeite de dendê e pode ser recheado com vatapá, vinagrete e camarão seco. Na Bahia ele é tipicamente oferecido em duas versões: “quente” ou “frio”, ou seja, com muita ou pouca pimenta.