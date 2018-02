CRONOLOGIA-Vida e momentos de Nelson Mandela

18 de julho de 1918 - Nasce Nelson Rolihlahla Mandela, perto de Qunu, no Transkei (agora Cabo do Leste), o filho mais novo de um conselheiro do chefe de seu clã, o Thembu.

1944 - Funda a Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano (CNA), com Oliver Tambo e Walter Sisulu.

- Casa-se pela primeira vez com Evelyn. Eles têm uma filha e dois filhos, e se divorciam em 1957.

1952 - Mandela e outros são presos e acusados com base no Ato de Supressão do Comunismo. Pena de prisão é suspensa.

- É escolhido como vice-presidente nacional do CNA.

1958 - Casa-se com Winnie Madikizela. Os dois se separam em abril de 1992 e se divorciam cerca de quatro anos depois.

1960 - Massacre de manifestantes negros em Sharpeville pela polícia.

1962 - Mandela parte secretamente para treinamento militar no Marrocos e Etiópia. Ao retornar à África do Sul, ele é capturado e sentenciado a cinco anos de prisão por incitamento e por ter deixado o país de modo ilegal.

1963 - Enquanto cumpre a pena, Mandela é acusado de conspiração e sabotagem.

12 de junho de 1964 - Mandela e sete outros são sentenciados à prisão perpétua na ilha de Robben, na costa da Cidade do Cabo.

2 de fevereiro de 1990 - F.W. de Klerk, o último presidente branco da África do Sul, retira o banimento do CNA e de outros movimentos de libertação.

11 de fevereiro de 1990 - Mandela é libertado da prisão.

1991 - É eleito presidente do CNA.

Outubro de 1993 - Ganha o Prêmio Nobel da Paz, com De Klerk.

27-29 de abril de 1994 - Primeira eleição multirracial na África do Sul.

10 de maio de 1994 - Toma posse como primeiro presidente negro da África do Sul.

Dezembro de 1997 - Passa a liderança do CNA para o vice-presidente Thabo Mbeki, na primeira etapa da transferência paulatina de poder.

18 de julho de 1998 - Celebra o 80o. aniversário se casando com Graça Machel, viúva do presidente moçambicano Samora Machel.

16 de junho de 1999 - Aposenta-se e entrega o poder a Mbeki.

6 de janeiro de 2005 - Anuncia que o único filho homem que sobreviveu, Makgatho Mandela, morreu de Aids aos 54 anos.

18 de julho de 2007 - Lança um grupo internacional de estadistas idosos para combater a mudança climática, HIV/Aids, pobreza e outros problemas mundiais.

26 de junho de 2008 - Congressistas dos EUA eliminam dos bancos de dados nacionais as referências a Mandela como um terrorista.

11 de julho de 2010 - Vai à final da Copa do Mundo entre Espanha e Holanda.

8 de junho de 2013 - Hospitalizado por infecção pulmonar recorrente.

18 de julho - Sul-africanos celebram o Dia de Mandela, com 67 minutos de serviço público para homenagear os 67 anos que Mandela serviu à humanidade.

1 de setembro - Mandela tem alta e retorna para casa, após 87 dias num hospital de Pretória.

5 de dezembro - Morre pacificamente em casa.

(Reportagem de David Cutler)