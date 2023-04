'Notícia No Seu Tempo': Renda do agro atrai bancos para investidor do Centro-Oeste

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (11/04/2023):

A renda em alta dos moradores do Centro-Oeste do País atrai as atenções do mundo financeiro e é alvo de disputa de empresas como a XP, o family office suíço Julius Baer, o Portofino Multi Family Office e a Devant. Com a riqueza gerada pelo agronegócio, em 2022 a região alcançou o Sudeste na proporção de investidores em relação à população. A massa de renda de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal chegou perto de R$ 28 bilhões em 2022, um crescimento de 26% em 10 anos. No mesmo período, a massa total do País subiu 17%

E mais:

Economia: Mudanças em marco podem adiar expansão de serviços, diz entidade

Política: Derrite diz que é irregular ter PM em firma de segurança e promete apuração

Metrópole: PF admite que caso de brasileiras expõe 'vulnerabilidade' em aeroportos

Internacional: China diz que paz e independência de Taiwan são incompatíveis