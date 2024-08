Quando os astronautas da Nasa ‘presos no espaço’ voltarão à Terra?

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams foram enviados para um teste de voo no dia 5 de junho, a bordo da Boeing Starliner. Durante a ida, alguns problemas foram identificados, como mau funcionamento em propulsores e vazamentos no sistema de hélio. Assim, a forma como os astronautas devem voltar para casa está sendo questionada.

A Nasa afirma que, desde o início do mês, está fazendo várias análises de dados e testes de propulsores com os engenheiros para entender melhor a aeronave. Com isso, será possível pensar na maneira mais segura de trazer os astronautas para casa.