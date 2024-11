Fernanda Torres se pronuncia após post da Academia do Oscar ‘quebrar a internet’

“De Malibu Beach: Fernanda ainda em Los Angeles, quase voltando ao Brasil, passando aqui para lembrar o seguinte: aproveite esse embalo do Ainda Estou Aqui e vá para outros filmes brasileiros com a sua família. Por exemplo: A Arca de Noé. Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus, gente. Levem as crianças. E já já vem aí O Auto da Compadecida 2. Então, aproveite o embalo do Ainda Estou Aqui e vá para o cinema ter essas experiências com os outros”, disse a atriz.

