Parque Ibirapuera vai receber festival ‘sucessor’ do Free Jazz em maio deste ano

Já estão definidos o local e a data de realização do C6 FEST, o inédito festival internacional de música que vai retomar o legado do Free Jazz. O evento ocupará várias áreas do Parque Ibirapuera, incluindo espaços ao ar livre, o Auditório e também o Pacubra – Pavilhão das Culturas Brasileiras, prédio modernista assinado por Niemeyer próximo ao seu irmão mais famoso, o da Bienal. A programação, a ser anunciada em breve, distribuirá em três palcos uma seleção diversa com atrações consagradas e revelações da música mundial, nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2023.

Weyes Blood vem para novo festival no Brasil Neil Krug Foto: Neil Krug

Apesar do suspense em relação aos nomes, a organização do festival adiantou para a coluna a presença da cantora de folk-pop melancólico de Weyes Blood (nome artístico da americana Natalie Mering). O festival é fruto de uma parceria da Dueto Produções com o C6 Bank, cujos clientes terão benefícios exclusivos na compra de ingressos.

Conheça uma música de Weyes Blood: