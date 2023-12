As suítes ‘superluxo’ dos hotéis de SP: Palácio Tangará tem quarto de R$ 40 mil; veja vídeo

A coluna Direto da Fonte vai mostrar as suítes mais luxuosas e caras da cidade de São Paulo. Nesta série, visitamos hotéis como o Palácio Tangará, Emiliano, Tivoli Mofarrej e outros.

Que tal conhecer os quartos que estrelas e chefes de estado já se hospedaram? Não qualquer celebridade, mas gente do calibre de Paul McCartney, Lady Gaga, Bill Clinton e Silvio Berlusconi.

Nossa primeira visita foi no Palácio Tangará. Quem nos guiou pela suíte royal, que tem aproximadamente 550m², foi a diretora de comunicação e marketing do Tangará, Juliana Pestana.

Palácio Tangará também hospedou os pilotos de Fórmula 1 Foto: Romain Reglade

A diária desta suíte sai por R$ 40 mil. A taxa de ocupação é de 4 a 5 diárias por mês - mas Juliana conta que já aconteceu de um casal ficar hospedado por mais de um mês no local.

Não raro, estrelas do rock como Paul McCartney passam alguns dias por lá (por uma questão de segurança e respeito à privacidade, a direção do hotel não confirma oficialmente se, nesta passagem por São Paulo, o Paul vai ficar hospedado nesta suíte).

Continua após a publicidade

No vídeo acima, você vai conhecer todos os detalhes da suíte e também acompanhar um teste de colchão. Não deixe de conferir no Direto da Fonte todas as suítes mais luxuosas da cidade.