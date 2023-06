Recém-inaugurado Ella I Fitz, restaurante de Salvatore Loi, é o novo ‘acontecimento’ de Pinheiros

À frente do Ella | Fitz, o chef Salvatore Loi está muito contente com a aceitação dos clientes e o movimento no seu novo restaurante, no bairro Pinheiros, em São Paulo. Dedicada à culinária italiana mediterrânea, a casa oferece alguns pratos para compartilhar que são servidos em panelas na mesa. Loi conta que o clima interativo e de confraternização é o diferencial da casa. “A pessoa come uma porção, conversa, depois serve mais. É interativo, pegar o caladinho. Fica quente. É muito legal e o pessoal adora.”

O restaurante Ella | Fitz conta com 108 lugares Foto: Lígia Prestes

Para dividir entre duas ou três pessoas, as opções são lasanha bolonhesa de massa verde e grana padano; capellini com frutos do mar; costela de cordeiro chilena à milanesa com molho bearnaise, batata assada mais vagem ou chateaubriand de black angus em crosta de ervas, purê de cenoura e vinho do porto. Os preços variam de R$ 125 a R$ 170.

No momento, a fase é de arredondar o cardápio com a chef Ana Paula Cremonezi. O restaurante homenageia Ella Fitzgerald em quadro no salão e no bar, trazendo um pouco do clima de Nova York. Paulo Barros parceiro de Loi nos restaurantes Moma em São Paulo também participa da operação e ajudou a construir o conceito do Ella que tem cozinha à vista do público e clima aconchegante.

Paulo Barros e Salvatore Loi comandam o Ella|Fitz Foto: Rodolfo Regini

Já a carta de drinks autorais fica por conta do bartender Ricardo Barrero, que apresenta variações do Fitzgerald. Entre os autorais estão o Harlem (gin, limão, clara de ovo e ovas de campari) e o Diamante Bruto (gin, limão, fat wash, espuma de limão e bitter), além de clássicos novaiorquinos como o Gin Gin Mule, Bronx e New Your Sour.

Serviço

Endereço: Rua dos Pinheiros, 332 – Pinheiros.

Horário de funcionamento no feriado de Corpus Christi: quinta, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sexta, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h.