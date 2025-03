Beleza Fatal, a primeira novela original da Max, está chegando ao fim, e a julgar pela animação dos fãs nas redes sociais, vem agradando seu público-alvo. Para celebrar o último capítulo, diversos bares e restaurantes ao redor do Brasil farão noites temáticas nesta sexta-feira, 21, prometendo reunir os “lolovers” para uma experiência coletiva com o final da trama.

Camila Pitanga é Lola em 'Beleza Fatal'; último capítulo prepara surpresas para a vilã Foto: Fabio Braga/Pivô Audiovisual

PUBLICIDADE A novela criada por Raphael Montes para o streaming conta a história de vingança de Sofia (Camila Queiroz) contra Lola (Camila Pitanga). Quando criança, Sofia viu sua mãe, Cléo (Vanessa Giácomo), ser presa injustamente por um crime que não cometeu, e cresce prometendo fazer vingança contra a mulher que a colocou atrás das grades. A história se cruza com a de Elvira (Giovanna Antonelli) e Lino (Augusto Madeira), que perdem a filha após erro médico em uma cirurgia plástica clandestina realizada por Rog (Marcelo Serrado) e Benjamin Argento (Caio Blat). Uma vilã carismática e uma história repleta de reviravoltas foram o suficiente para transformar Beleza Fatal em fonte de memes, fazendo com que a trama conquistasse o carinho do público — na Max, liderou o catálogo brasileiro por cinco semanas consecutivas. Foi justamente por isso que a plataforma mudou a estratégia para o final: 39 capítulos já estão disponíveis para streaming, mas o último será liberado somente na sexta, às 20h.

Portanto, quem não quiser assistir ao episódio em casa, poderá escolher entre eventos temáticos que prometem música, bebidas temáticas e uma verdadeira imersão no universo da trama.

Onde assistir ao último capítulo de ‘Beleza Fatal’?

Em São Paulo

ZIG : a boate ZIG Studio fará a exibição do último capítulo em um telão, seguida de uma festa temática com DJs e música. Onde : Av. Pacaembu, 33 - Barra Funda. Quando: 21/3, sexta, às 20h. Quanto: R$ 30.

: a boate ZIG Studio fará a exibição do último capítulo em um telão, seguida de uma festa temática com DJs e música. : Av. Pacaembu, 33 - Barra Funda. 21/3, sexta, às 20h. R$ 30. The.Atro : a casa de shows também fará a exibição do último episódio ao vivo, seguida de uma festa temática com direito a luzes vermelhas e, é claro, DJ e música. Onde: R. Rui Barbosa, 201 - Bela Vista. Quando : 21/3, sexta, às 19h30. Quanto: R$ 20/R$ 40.

: a casa de shows também fará a exibição do último episódio ao vivo, seguida de uma festa temática com direito a luzes vermelhas e, é claro, DJ e música. R. Rui Barbosa, 201 - Bela Vista. : 21/3, sexta, às 19h30. R$ 20/R$ 40. Toca Uma Pra Mim: para quem gosta de cantoria, o bar de karaokê também prepara uma noite especial, com a exibição do capítulo final da novela, drinks temáticos e karaokê liberado para os presentes. Onde: R. Coelho Lisboa, 31 - Tatuapé. Quando: 21/3, sexta, às 19h30. Quanto: R$ 20/R$ 25.

No Rio de Janeiro

Pink Flamingo: a boate Pink Flamingo vai abrir as portas mais cedo e exibir o último episódio da novela em um telão. O evento terá a presença de drag queens caracterizadas como as personagens principais. Onde: R. Raul Pompéia, 102 - Copacabana. Quando: 21,3, sexta, às 20h.

Em Fortaleza

É Sim: o bar e restaurante É Sim vai exibir o episódio final da novela, com uma festa com DJs e banda na sequência. Quem participar do evento tem direito a bebidas a preço promocional. Onde: Rua Waldery Uchôa, 234 - Benfica. Quando: 21/3, sexta, às 19h. Quanto: R$ 15.

Em Belo Horizonte:

Borda Bar: exibição do último episódio seguido de festa com DJ set especial temático da novela. Onde: Assis Chateaubriand, 351 - Floresta. Quando: 21/3, sexta, às 20h.