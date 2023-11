O SBT vai chegar ao streaming. A emissora planeja para janeiro ou fevereiro de 2024 o lançamento da +sbt, a própria plataforma de streaming para reunir todo o catálogo de programas do canal e títulos originais. Entre os destaques, uma sessão exclusiva apenas com programas de Silvio Santos.

Este colunista confirmou as informações com uma fonte interna no SBT e funcionários já começam a fazer publicações enigmáticas nas redes sociais. A própria vice-presidente da empresa, Daniela Beyruti - que é filha do apresentador -, reproduziu a imagem abaixo nos stories do Instagram - que havia sido publicada inicialmente pela chefe da assessoria imprensa do SBT, Maisa Alves.

No catálogo estão previstos novos conteúdos originais, como uma versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e documentários sobre a história de Hebe Camargo, Gugu e Carlos Alberto de Nóbrega. Eles farão parte do selo Coleção SBT e já estão em produção. Nomes famosos devem aparecer no material, como Marcos Mion, que já teria gravado depoimento sobre Gugu.

+SBT será a plataforma de streaming do SBT Foto: Reprodução/Instagram/@maisasbt

Além disso, de acordo com a fonte, toda a programação do SBT deve migrar para o novo serviço - visto que já está hospedado online no SBT Videos. Inclusive o elenco da produção baseada na obra de Monteiro Lobato já fez uma aparição no último fim de semana durante o Teleton.

Segundo a fonte, a equipe do setor digital do SBT está 100% focada no novo projeto. E a monetização deve ser feita por meio de publicidade interna, em modelo parecido com o do YouTube. A plataforma poderá ser acessada por meio de um site e em aplicativos para iOS, em dispositivos Apple, e Android, além de SmartTVs.

Continua após a publicidade

Nesta frente no streaming, a emissora deve lançar canais digitais dentro de serviços como Samsung TV Plus, SmartsTVs da LG e na Pluto TV - do grupo Paramount. Serão ao menos 10 canais pertencentes ao +sbt, em segmentos como novelas, notícias, infantil, filmes e séries.

De acordo com a fonte, a recepção interna da notícia entre os funcionários da emissora foi positiva.