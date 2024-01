Brasil capta lá fora e abre fila para nomes como Ambipar, 3R e Cosan

A Cosan deve ser a próxima da fila a emitir, a primeira empresa do Brasil a captar no exterior em 2024. O plano é levantar, ainda esta semana, US$ 750 milhões para pagar dívidas, em títulos com vencimento em 10 anos. Mas os valores finais dependem das conversas com investidores. Nesta segunda-feira, 3R e Ambipar começaram uma série de reuniões para testar o apetite. As duas devem fechar captações de, ao menos, US$ 500 milhões cada, na semana que vem.

“O mercado veio muito forte nas duas primeiras semanas de 2024, com muita demanda por papéis de emergentes, o que fez com que emissores brasileiros se preparassem para fazerem emissões agora”, comenta o chefe de mercado de capitais de dívida do Bank of America, banco que está na operação da Ambipar, Caio de Luca.

Mais companhias planejam emissões

Além dos nomes já citados, Luca disse que há mais empresas conversando para emitir no exterior nas próximas semanas. “Agora estamos com várias emissões para sair.” Na Ambipar, que vai lançar um bônus verde, a empresa irá usar os recursos para pagar dívidas, mas se comprometeu junto a investidores a investir o mesmo que captar lá fora em projetos sustentáveis. Nos próximos dias, faz reuniões em Londres, Boston e Nova York.

Com forte demanda, as empresas estão pagando mais barato para captar em dólar, em média 50 pontos-base a menos do que o inicialmente sinalizado. Na emissão soberana brasileira, o Tesouro sinalizou inicialmente taxa de 6,625% nos papéis de 10 anos, mas captou pagando 6,35%. A demanda pelos “bonds” foi de US$ 14 bilhões.