A venda faz parte da estratégia da empresa para recuperar parte do capital investido desde que desembarcou no Brasil, há 15 anos, e também buscar novas vias de crescimento no País. Esse movimento foi antecipado pela Coluna do Broadcast em junho do ano passado.

O fundo Gazit Malls (GZIT11) detém cinco empreendimentos na região metropolitana da capital paulista: Light, Morumbi Town e Mais Shopping, na cidade de São Paulo; Internacional Shopping, em Guarulhos; e Prado Boulevard, em Campinas. O patrimônio dos líquido do fundo é de R$ 2,1 bilhões.

A venda ocorreu por meio de uma oferta pública de cotas do fundo. A Gazit seguirá como sócia majoritária, com 80% de participação, e como gestora dos empreendimentos. O plano da companhia é continuar a expansão e atuação no mercado imobiliário brasileiro, agora mais inserida no mercado de capitais.