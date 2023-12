Mineradoras de diamantes retomam vendas de pedras, após medida radical para elevar os preços

BLOOMBERG - As duas maiores mineradoras de diamantes do mundo estão vendendo pedras novamente depois que o setor praticamente suspendeu os suprimentos em uma tentativa desesperada de impedir o colapso dos preços. A medida, impulsionada pelo aumento dos estoques, forçou o setor a tomar medidas radicais para apoiar o mercado.

Em setembro, a mineradora Alrosa PJSC, da Rússia, suspendeu todas as vendas por dois meses e foi seguida por compradores na Índia - o principal centro de corte e comércio - que proibiram voluntariamente as importações. A De Beers permitiu que seus clientes recusassem todas as gemas que haviam contratado para comprar.

Agora há sinais de que o mercado está começando a se recuperar. A Alrosa recomeçou a vender diamantes brutos no final de novembro, com um volume de vendas superior a US$ 100 milhões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A De Beers, que realizou sua última venda do ano no início de dezembro, vendeu uma quantia semelhante, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque os detalhes são privados.

O setor tem sido abalado desde o início da pandemia. Ele foi um dos grandes vencedores, pois os compradores que estavam em casa se voltaram para as joias com diamantes e outras compras de luxo. Mas a demanda diminuiu rapidamente com a reabertura das economias, deixando muitos comerciantes com excesso de estoque pelo qual haviam pago muito caro.

Mineradora Alrosa voltou a vender suas pedras em novembro Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Esse esfriamento rapidamente se transformou em uma queda, já que os EUA, de longe o mercado mais importante do setor, oscilou com o aumento da inflação. Além disso, o principal mercado em crescimento, a China, foi atingido por uma crise imobiliária que prejudicou a confiança do consumidor. E, para piorar a situação, os diamantes cultivados em laboratório começaram a ter grandes ganhos em alguns mercados importantes.

Isso deixou o setor com pouca escolha, a não ser cortar o fornecimento. Até o momento, esses esforços parecem estar funcionando, com alguns ganhos de preço para os diamantes brutos, embora ainda existam preocupações de que novos suprimentos dos grandes estoques das mineradoras possam testar a recuperação.

Últimas vendas

A recente venda da Alrosa foi feita para apenas um punhado de compradores, em sua maioria indianos, disseram as pessoas. Muitos no setor se recusaram a negociar com gemas russas após a invasão da Ucrânia por Moscou, pois os varejistas ocidentais disseram que não queriam comprar as pedras. Antes da guerra, a Alrosa vendia para cerca de 50 clientes por mês.

E, embora a De Beers tenha retomado as vendas, ela ainda permite que os compradores rejeitem as mercadorias que foram contratadas para comprar, disseram as pessoas. A unidade da Anglo American Plc tem um longo histórico de gerenciamento da oferta, estocando mercadorias para evitar a queda dos preços.

A De Beers e a Alrosa não quiseram comentar.

No início deste mês, o setor de diamantes da Índia também anunciou que suspenderia a proibição voluntária de importações, na expectativa de que a demanda se recupere e os preços dos itens polidos se estabilizem.

Mina de diamantes da De Beers, na África do Sul Foto: James Oatway/Reuters

As vendas das mineradoras têm sido pequenas em comparação com o que os produtores dominantes normalmente esperam vender nessa época do ano. A recuperação também foi impulsionada por compradores que estão com falta de pedras e precisam de novos suprimentos para manter as fábricas abertas, em vez de uma forte demanda por gemas polidas, disseram as pessoas.

Uma recuperação mais duradoura dependerá do grau de robustez das vendas de joias durante a temporada crucial de feriados, que vai do Dia de Ação de Graças até o Ano Novo Chinês.