SHEIN expande marketplace para mais cinco Estados brasileiros

Com cerca de 30 mil vendedores brasileiros ativos e 60% das vendas via marketplace, a SHEIN, varejista global de moda, beleza e lifestyle, anuncia plano de expansão da plataforma para mais cinco Estados em 2025. Segundo a companhia, a estratégia reforça o compromisso da marca com o Brasil, que foi escolhido para a implantação do projeto-piloto em 2022 e o lançamento do modelo no ano seguinte, em abril.

Felipe Feistler, country manager da marca no País, afirma que o marketplace nacional da companhia já é uma referência global para a SHEIN, que atua em mais de 150 países. Segundo o executivo, adicionalmente, o mercado brasileiro tem uma forte cultura em marketplace e um ecossistema digital altamente desenvolvido, “o que favorece modelos de negócio escaláveis”, avalia.

Além disso, a empresa aposta na força da indústria da moda no País. “Esse cenário favorece modelos de negócios escaláveis”, explica o executivo. Em complemento, a SHEIN confia na força da indústria da moda brasileira para consolidar seu marketplace como um ambiente estratégico e especializado. “Nosso objetivo vai além de ampliar a oferta: queremos ajudar os vendedores a estruturar suas próprias marcas de moda, oferecendo suporte para que cresçam com boas receitas e margens de lucro”, complementa.

Continua após a publicidade

Felipe Feistler, da SHEIN, explica que o marketplace nacional já é uma referência global para a companhia Foto: Wanezza Soares/Divulgação SHEIN

Goiás, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os selecionados para essa expansão em 2025, sendo o último deles um dos principais focos no primeiro trimestre. Ainda de acordo com a companhia, hoje, 75% dos produtos disponíveis no marketplace são produzidos localmente e 85% dos itens de vestuário feminino, masculino e calçados disponíveis para os consumidores são fabricados no Brasil.

“A indústria da moda brasileira é robusta, com um parque fabril expressivo e empreendedores de diversos portes, o que se alinha ao propósito da SHEIN de conectar vendedores locais a milhões de consumidores”, diz Feistler. Até o fim de março, a SHEIN espera atingir mil comerciantes no Estado catarinense, com foco inicial nas cidades de Blumenau, Joinville, Florianópolis, Brusque e Itajaí.

Continua após a publicidade

“Nossa expansão tem como objetivo tornar a SHEIN cada vez mais brasileira” Felipe Feistler, country manager da SHEIN no Brasil





Sucesso nas vendas

Continua após a publicidade

Atualmente, a plataforma oferece produtos em mais de 20 categorias, com destaque para roupas, calçados e artigos para casa. Os planos incluem também a implantação de duas novas frentes em 2025: livros e alimentos.

A possibilidade do rápido crescimento nas vendas é um dos atrativos para os novos vendedores. A marca fluminense Mapolla Intense, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, é um dos exemplos disso. De acordo com dados da SHEIN, a empresa entrou na plataforma em novembro de 2023 e, em apenas três meses, teve o marketplace da varejista como responsável por 80% da receita. O faturamento que era de R$ 40 mil saltou 750%, chegando a R$ 300 mil por mês em fevereiro do ano posterior à entrada no e-commerce. E, em janeiro de 2025, chegou a R$ 600 mil por mês.

Outro destaque é a varejista de moda infantil Miguxos e Miguxas. A empresa, que tem a SHEIN como única plataforma de marketplace, recebe atualmente mil pedidos por mês e tem uma receita mensal de R$ 120 mil. Em dezembro do ano passado, a marca faturou R$ 207 mil, um salto de 64% na comparação com os ganhos do mesmo período de 2023.

Continua após a publicidade

“A SHEIN oferece suporte completo aos vendedores, com um ecossistema estruturado para facilitar a entrada e o crescimento dentro da plataforma”, esclarece Feistler. Isenção de comissão nos primeiros 30 dias, acesso ao ecossistema logístico da marca, treinamento e orientação contínua, além de exposição e campanhas promocionais, estão entre as estratégias da companhia para atrair e reter os comerciantes.

Feistler avalia que os bons resultados alcançados pelas marcas que estão no marketplace se devem ao fato de a SHEIN ter transformado a forma como os brasileiros compram moda e lifestyle, a partir de uma “experiência de consumo inovadora, acessível e altamente personalizada”.

As empresas que desejam fazer parte da plataforma de vendas da SHEIN devem efetuar um cadastro online e, posteriormente, passam por uma avaliação. Entre os requisitos avaliados para a certificação, estão a obrigatoriedade de comprovar um CNPJ ativo, estar em conformidade com a legislação tributária brasileira e ter produtos verificados que não foram diretamente associados a marcas registradas, garantindo sua qualidade e autenticidade.

Continua após a publicidade

Planos ambiciosos

Os planos de crescimento do marketplace seguem para os próximos anos. A meta da empresa é atingir 85% de vendas locais até o final de 2026, combinando negócios do marketplace e da produção nacional, unindo dois pilares principais: a expansão da plataforma e o fomento ao empreendedorismo por meio de capacitação e infraestrutura.