Quais são os Estados com maior renda média por pessoa? Veja ranking

O Estado com menor rendimento domiciliar por pessoa é o Maranhão (R$ 1.077). A renda do Distrito Federal é mais que o triplo da renda do Maranhão. Os dados, divulgados na sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), consideram todos os rendimentos do domicílio, como renda do trabalho, aposentadorias e benefícios do governo.

A liderança do DF é explicada pelo grande número de funcionários públicos na capital federal. A remuneração do funcionalismo público supera a média obtida pelos empregados na iniciativa privada. São Paulo, o Estado mais populoso do País, está vice-liderança do ranking, com rendimento domiciliar por pessoa de R$ 2.662.