Aluguel subiu até 37% em 2023, 8 vezes mais que a inflação; entenda por que e veja onde mais subiu

Preço do metro quadrado para locação ficou acima do IPCA e do IGP-M no ano passado, por motivos ligados a repasses represados na pandemia, demanda por apartamentos de um dormitório e juro alto para financiamento imobiliário