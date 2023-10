Ora pro nóbis: "Um polivitamínico em forma de planta"

Em 2021, o nutricionista, palestrante e mestrando em nutrição, Adriano Gonçalves Caceres, postou em seu instagram profissional um vídeo com o título: "Um polivitamínico em uma planta", sobre as características da ora pro nóbis. O conteúdo foi assistido por mais de 8 milhões de contas no Brasil e no exterior. Por conta da repercussão, ficou conhecido como "Rei da ora pro nóbis". Para honrar o novo apelido, decidiu estudar ainda mais a fundo as espécies desta planta alimentícia não-convencional (PANC) que temos no Brasil. Os resultados destes estudos são o tema da entrevista a seguir:

-Por que a ora pro nóbis é benéfica para a saúde?

A.G.C.: "A ora pro nóbis é uma das plantas mais nutritivas que existem. Apenas para ilustrar, um estudo de 2009 mostrou que uma porção de 10 folhas de ora pro nóbis (15 gramas) fornecem: 15,2 % das suas necessidades diárias de ferro; 23,3 % das suas necessidades de cobre; 23,5 % das necessidades de fibras; 51,3 % das necessidades de cálcio; 57,2 % das necessidades de zinco; 110 % das necessidades de magnésio e 302 % das necessidades de manganês. Também é fonte de provitamina A, vitamina C e vitamina B9.

Só isso já seria motivo suficiente para incluir essa planta na dieta. A ora pro nóbis é fonte de proteínas, mas alguns aminoácidos (lisina, metionina e cisteína) estão presentes em pequenas quantidades. Essa porção de 10 folhas que mencionei fornece 5,7% das proteínas que um adulto precisa por dia. Não é tanto, mas já ajuda.

Além disso, as folhas possuem alta concentração de triptofano, sendo o aminoácido mais abundante da planta. Quando comemos a ora pro nóbis, este triptofano pode ser convertido em serotonina, que depois vira melatonina, que é o principal hormônio produzido no sono, com inúmeros benefícios para a saúde. Além disso, a ora pro nóbis é provavelmente a maior fonte alimentar de magnésio, outro mineral fundamental para facilitar a entrada de glicose na célula, para tratar a pressão alta e para melhorar a qualidade do sono".

-Podemos dizer que ela é mais nutritiva do que as verduras convencionais?

A.G.C.: "Quando comparamos o teor de minerais da ora pro nóbis, com base em um estudo de 2009, com outras hortaliças, vemos que ela é muito mais nutritiva. Para ilustrar, quando comparamos a ora pro nóbis com a couve (que já é uma planta bem nutritiva), percebemos que a ora pro nóbis tem: 4 vezes mais potássio; 26 vezes mais cálcio; 30 vezes mais cobre; 46 vezes mais manganês; 56 vezes mais magnésio; 64 vezes mais ferro e 66 vezes mais zinco do que a couve. É uma diferença muito grande, especialmente considerando que a maior parte da população brasileira não atinge a ingestão diária recomendada desses minerais".

-Todas as espécies são próprias para consumo? O que podemos fazer para que elas sejam melhor aproveitadas pelo organismo?

A.G.C.: "Existem basicamente três espécies de ora pro nóbis no Brasil. Todas elas são comestíveis, mas precisamos de ter alguns cuidados, pois a ora pro nóbis é fonte de um antinutriente conhecido como oxalato. Não se trata de uma substância tóxica, há bactérias intestinais que se alimentam de oxalato (oxalotróficas). Mas o excesso de oxalato está associado a diminuição da absorção de minerais no intestino e a formação de pedras nos rins (condição que depende também de vários outros fatores). De qualquer forma, é interessante minimizar a ingestão de oxalato. A espécie mais conhecida e cultivada de ora pro nóbis é a Pereskia aculeata, que tem uma flor branca, espinhos (acúleos) curtos e teor médio de oxalato.

Pereskia aculeata

Temos também a Pereskia grandiflora, que tem a flor rosa, espinhos longos e tem alto teor de oxalato.

Pereskia grandiflora

E ainda a Pereskia bleo, que tem a flor laranja e é a única espécie de ora pro nóbis que se recomenda a ingestão das folhas in natura ou desidratadas.

Pereskia bleo

A ora pro nóbis da flor branca (Pereskia aculeata) e a ora pro nóbis da flor rosa (Pereskia grandiflora) devem ser branqueadas antes de serem consumidas. O branqueamento é um procedimento simples, que deixa a ora pro nóbis mais nutritiva e segura. Primeiro você corta as folhas em pedaços pequenos; depois coloca para cozinhar em água fervente por 3 minutos; escorre a água de cozimento em uma peneira e joga fora a água (fica rica em oxalato). Assim já pode usar as folhas em molhos, ovo mexido, refogados, sopas, no arroz ou em outras preparações".

-Qual é a quantidade diária recomendada para obtermos os seus benefícios?

A.G.C.: "A quantidade recomendada de folhas frescas de ora pro nóbis, por dia, para uma pessoa adulta é de 10 folhas (15 gramas). Crianças ou adolescentes de até 35 kg devem consumir 5 folhas (7,5 gramas). Caso você não ache folhas frescas de ora pro nóbis na sua cidade, existem empresas, como a @hortadaterra que comercializam as folhas de ora pro nóbis desidratadas (liofilizadas) e mandam pelo correio. Nesse caso, a quantidade recomendada é de 0,5 a 1 g por dia (aproximadamente ½ colher de café)".

-Ela precisa de algum tipo de cuidado especial para ser cultivada em casas e apartamentos?

A.G.C.: "Sim, é fácil ter um pé de ora pro nóbis, especialmente se você mora em casa. É possível comprar estacas de ora pro nóbis pela internet, que chegam pelo correio. Basta plantar essas estacas em canteiros bem adubados e rapidamente as folhas irão brotar. Devido à presença de espinhos, muitos escolhem plantar a ora pro nóbis perto de cercas, que acabam funcionando como cercas vivas. É importante evitar plantar em locais de grande circulação de crianças, para evitar acidentes com os espinhos. Também é recomendável utilizar luvas apropriadas para colher as folhas, para proteger as mãos.

É importante lembrar também que essa quantidade impressionante de minerais da ora pro nóbis não vem do nada. A terra precisa de estar muito bem adubada, com terra preta, húmus, esterco e adubos orgânicos, para que as folhas sejam ricas em minerais. Algumas pessoas que moram em apartamento conseguem plantar a ora pro nóbis em vasos bem grandes, mas ela nunca irá se desenvolver tão bem em relação ao plantio na terra".

Você encontra mais informações como estas no perfil @adrianocacerenutri.