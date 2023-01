Natal é época de perigo aos pets!

Resista aos olhares pidões e não dê comida ao pet - Nick Bair/Creative Commons

As festas de fim de ano estão chegando e uma coisa é certa: a ceia de Natal está entre os momentos mais aguardados pelas famílias. A mesa farta nesse período aguça o paladar não só dos humanos como também dos pets - que, claro, são parte da família e merecem fazer parte das comemorações. Nem todos os alimentos consumidos podem ser compartilhados com os amigos de quatro patas. Alimentos que fazem a alegria dos humanos podem esconder diversos perigos para os animais. Uva, chocolate, alho e cebola são apenas alguns exemplos de ingredientes muito usados nos pratos típicos desta época do ano e que podem intoxicar cães e gatos.

De acordo com a médica veterinária especialista em nutrição Mayara Andrade, de GranPlus, neste período do ano muita gente acaba oferecendo alimentos da ceia para os animais, o que pode levá-los a episódios de vômito, diarréia, fraqueza e depressão, podendo evoluir, no caso das uvas e passas para insuficiência renal e no caso da macadâmia até alterações neurológicas.

Para evitar que o pet passe mal nesse período de festas, a veterinária recomenda que os tutores fiquem atentos não só para evitar oferecer esses alimentos e restos da ceia, como também para eles não acabarem "roubando" das mesas ou do que cai no chão durante as festividades. Uma atenção extra com os convidados, que muitas vezes desconhecem os riscos dos alimentos e oferecem aos pets como um "agrado". "As consequências deles consumirem esses alimentos podem variar de intoxicações de diversos graus podendo evoluir para quadros mais sérios que podem comprometer a qualidade de vida dos pets. Vale ressaltar que, em alguns casos, não há um antídoto específico a ser usado e o tratamento é paliativo e inespecífico, o que pode acarretar consequências permanentes ou evoluir para o óbito", alerta.

Por isso, é muito importante resistir aos olhares pidões, aos apelos insistentes e não partilhar as refeições e aperitivos com os pets. Os petiscos também não devem ser oferecidos em excesso para não comprometer o equilíbrio nutricional nem interferir no apetite, fazendo com que o pet deixe de comer sua refeição habitual.

Alimentos tóxicos para cães e gatos

Segundo Mariana Fragoso, médica veterinária da Adimax e doutora em nutrição de cães e gatos, é importante alertar os tutores para não oferecerem esses alimentos aos seus animais, pois podem causar intoxicação, ocasionando diarreia, vômitos e danos ao sistema digestivo.

A veterinária cita alguns exemplos de alimentos típicos das festas de fim de ano que colocam em risco a saúde dos animais de companhia:

O primeiro item da lista de alimentos proibidos é o chocolate, presente nas sobremesas e nos chocotones, pois contém duas substâncias tóxicas para cães e gatos: cafeína e teobromina, que podem provocar vômitos, diarreia, convulsões e problemas cardíacos. Para animais mais sensíveis, podem até levar à morte. Vale destacar que o tutor que pensar em oferecer um chocolate mais amargo, acreditando ser menos prejudicial, estará colocando o animal em risco, pois o teor de teobromina é maior;

O açúcar, presente nas sobremesas, além de não conter nenhum valor nutricional, pode causar problemas como obesidade e diabetes;

A uva fresca ou passa, tão comum nesta época, é uma das frutas mais perigosas para os cães, pois contém uma substância tóxica aos animais que pode provocar alterações como o aumento da frequência urinária e da ingestão de água, ocasionando lesão nos rins;

Temperos como o alho e a cebola, usados nas preparações e considerados saudáveis na dieta humana, podem atacar as células do sangue dos animais, podendo causar anemia.

Como evitar problemas com os pets nas festas de fim de ano

A médica-veterinária e supervisora de capacitação técnica da PremieRpet, Marina Macruz, aproveitou para sugerir algums dicas para esse período.

Alimentos tóxicos: fique atento aos alimentos que fazem parte da ceia, mas são proibidos para cães e gatos, como a cebola, alho, chocolate, uva e macadâmia;

Cuidados com as bebidas: não deixe copos de bebida alcoólica pela casa. Além de afetar o estômago, a bebida pode causar sérias complicações, como a intoxicação alcoólica;

Atenção com o lixo: mantenha o lixo em locais apropriados e fora do alcance dos animais. Se o pet pegar qualquer coisa, pode causar intoxicação alimentar e até mesmo ferimentos, dependendo do tipo de material que houver dentro do lixo;

Enfeites natalinos: os enfeites espalhados pela casa também podem causar danos aos pets. Objetos em locais de fácil acesso, como na árvore de Natal, podem ser pegos pelo animal e até ingeridos, causando engasgamento ou algum problema mais sério;

Ofereça um brinquedo recheado ou um tapete de lamber ao sentar-se à mesa. Para não ficar aquela gritaria e estresse de "sai", "não", "desce" e por aí vai, sugiro já entreter o pet. Ofereça uma alimentação úmida específica para pet em um brinquedo recheável ou mesmo um tapete de lamber. Vale improvisar com descanso de panela de silicone ou mesmo forminha de gelo. Fique sempre de olho. Será um ótimo presente natalino ao peludo.

Quem pretende proporcionar algo ainda mais especial para os pets também pode preparar receitas utilizando a própria ração seca, que é um alimento completo e balanceado. Um exemplo é o famoso "sorvetinho de ração", uma técnica de enriquecimento ambiental que faz o pet comer mais devagar e ficar mais relaxado, sem precisar pedir comida para quem está jantando na mesa. "Esse tipo de receita é interessante porque o sorvete demora para ser consumido pelo pet, é super fácil de fazer e vai mantê-lo entretido por muito tempo (tempo suficiente pros humanos comerem a ceia)", completa.

Para o preparo, basta misturar a ração a seca, a úmida e a água em um recipiente que possa ser congelado, como formas próprias para gelo. Deixe no freezer por ao menos cinco horas e está pronto.

Seguindo essas dicas, o melhor amigo poderá aproveitar as festas de fim de ano junto com a família, com saúde e sem sustos!