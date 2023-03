Qual pet é melhor: fêmea ou macho?

Fêmeas e machos podem ter os mesmos comportamentos - SingSkateRockLuv/Creative Commons

Se você for comprar um cachorro ou gato, você vai pagar mais por uma fêmea. Talvez o único mercado que o sexo feminino tenha mais valor (ironia). Mas e na hora de escolher qual vai dar menor trabalho, dou preferência para machos ou fêmeas? Lá vou eu, novamente, usar a palavra: depende.

Devo escolher gato fêmea ou macho?

Se você está em busca de um gatinho, você deve levar algumas coisas em consideração para decidir se quer uma fêmea ou um macho. Apesar de existir o mito de que fêmeas são mais calmas, no caso dos gatos, isso não é lá bem verdade. Apesar de vermos em filmes e documentários a fêmea sempre deitada, cuidando dos seus filhotes, ela não é essa pasmacera, não. Quem caça o alimento do filhote não é o rei da floresta, mas a rainha. A fêmea de muitas espécies de felinos deixa seus filhotes para sair para obter o alimento.

Isso não acontece só na natureza. O instinto da gata se mantém na nossa casa. Por isso, ela continuará caçando, mesmo tendo comida no potinho. O comportamento de caça e procura por alimento é mais forte nas fêmeas do que nos machos. Acontece o mesmo com esconderijo. Aqui em casa, por exemplo, quem abre todas as gavetas e se enfia nos locais mais estranhos, é a fêmea.

Tudo bem que eu também tenho um macho com bastante energia e atentado, mas a fêmea não fica nada atrás, mesmo tendo mais do que o dobro da idade do macho (Doritos tem 6 e a Pérola tem 14).

Agora, se você vai pegar um gato, mas já tem outro em casa, o sexo pode fazer muita diferença. Machos não castrados podem brigar e disputar território, principalmente se houver uma fêmea junto. Porém, se forem castrados, aí é a paz reinando. É só descer a rodada de sachê que a amizade durará para sempre. Mas adiciona uma fêmea nessa amizade para você ver a desarmonia acontecer. Não pela briga entre os machos. O desavença pode começar entre a fêmea e os machos.

Isso acontece pelo fato dos machos, em algumas espécies de felinos, cometerem infanticídeo para fazer com que a fêmea ovule novamente. Enquanto ela amamenta e cuida dos filhotes, ela não está fértil. Assim sendo, um macho rondando uma fêmea, pode não ser um sinal muito amigável. Incluindo a tentativa de cópula. A fêmea, então, pode ser mais arisca com machos do que o contrário.

Claro que nada disso é regra. O ideal é que a aproximação seja feita com a ajuda de um profissional do comportamento felino para garantir a paz na casa, mesmo com machos e fêmeas juntos.

Devo escolher cachorro macho ou fêmea?

Quando falamos sobre cães, a regra é bem diferente de gatos. Afinal, canídeos são animais sociais, que vivem em grupo. Assim, fêmeas e machos estão bastante acostumados a conviverem juntos. Apenas de existir o mito de que dois machos juntos irão disputar território, nem sempre isso é verdade. Tudo vai depender do ambiente no qual eles estão inseridos e da rotina. As brigas podem acontecer independentemente do sexo.

A escolha do sexo do animal deve levar em consideração diversos fatores, como ambiente e respeito aos comportamentos naturais - Bennilover/Creative Commons

Cachorras são mais calmas do que cachorros?

Há uma tendência das fêmeas serem menos brutas que os machos. As brincadeiras femininas são mais delicadas, com menos boca envolvida. Mas, mais uma vez, isso não é regra.

Uma vez fui atender uma casa com dois goldens. O macho, um lord. A fêmea super bagunceira e aprontava todas. Isso porque a história de vida de cada um era completamente diferente. A comparação não deve ser por gênero.

O fato das fêmas serem mais caras não é pelo fato de serem melhores de criar, mas por terem a possibilidade de gerar filhotes.

Mesmo assim, muitos preferem fêmeas do que machos com o argumento que os machos fazem xixi em tudo e brigam com mais frequência com outros cães.

Não podemos taxar esses comportamentos pelo gênero, mas sim pela criação. É super possível ensinar machos, mesmo não castrados, a fazer xixi somente em um ou dois locais da casa, sem ficar marcando tudo. Da mesma forma que um macho muito bem socializado provavelmente não dará problema na pracinha ou em qualquer outro ambiente, uma fêmea não socializada adequadamente pode ser bastante reativa.

Quem aprende mais rápido: machos ou fêmeas?

Há uma tendência de fêmeas serem mais atentas e focadas nos treinos, mas isso não quer dizer que elas sejam mais inteligentes do que os machos. Mais uma vez, não é uma regra. Tudo vai depender mais do ambiente e no tipo de treino do que do gênero do cão ou gato.

Se você prefere fêmea por poder enfeitar, colocar lacinho, perfume e afins, já adianto que é algo extremamente anti-natural ao cão, desconfortável e que pode colocar em risco o bem-estar do pequeno. Então, esqueça todas essas fofuras de bebê para os cães. Nada de transformar o pet em um bebê peludo, ok?!

Resumindo: não há regras de qual sexo escolher. Tudo vai depender do ambiente que você já tem, a história de vida do animal e a rotina e dedicação que você terá com ele. Afinal, oferecer a melhor qualidade de vida para os animais de estimação, é nossa responsbilidade.